MS Officeはセール時の購入が断然◎ サブスク1年版が20％以上の割引中
2025年11月21日 09時00分更新
なんだかんだでいまだに必要になる「MS Office」。現在はサブスクリプションのMicrosoft 365がメインになっていますが、Amazonブラックフライデーなら、このサブスクも断然安く契約できるのです！
1年2万1300円→1年1万6870円に！
現在、月間契約している人は特にオトク
というわけで、Microsoft 365のサブスク契約。個人ユーザーの1人用「Microsoft 365 Personal」の1年版が1万6870円になっています。通常価格は、月2130円か年2万1300円なので、月間契約をしている人は特に安く利用できます！ なお、こちらはプライム会員限定とのこと。
Microsoft 365 Personalには、Word／Excel／PowerPoint／Outlook／OneNoteのデスクトップアプリを最大5台にまでインストール可能なほか、ウェブ版OfficeにAI機能の利用、OneDriveの1TBストレージも付いてきます。デスクトップアプリをインストールする5台はOSが違っていても大丈夫なので、Windows／Macの両使いの人にも便利でしょう。
どうしても買い切りがいいという人も大丈夫。「Microsoft Office Home & Business 2024」が3万5623円と11％オフで提供。なお、オンラインでコードが発行されて、ダウンロードは自分でする形になります。
