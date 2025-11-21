このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第16回

MS Officeはセール時の購入が断然◎　サブスク1年版が20％以上の割引中

2025年11月21日 09時00分更新

文● 二子／ASCII

　なんだかんだでいまだに必要になる「MS Office」。現在はサブスクリプションのMicrosoft 365がメインになっていますが、Amazonブラックフライデーなら、このサブスクも断然安く契約できるのです！

Office
1年2万1300円→1年1万6870円に！
現在、月間契約している人は特にオトク

　というわけで、Microsoft 365のサブスク契約。個人ユーザーの1人用「Microsoft 365 Personal」の1年版が1万6870円になっています。通常価格は、月2130円か年2万1300円なので、月間契約をしている人は特に安く利用できます！　なお、こちらはプライム会員限定とのこと。

　Microsoft 365 Personalには、Word／Excel／PowerPoint／Outlook／OneNoteのデスクトップアプリを最大5台にまでインストール可能なほか、ウェブ版OfficeにAI機能の利用、OneDriveの1TBストレージも付いてきます。デスクトップアプリをインストールする5台はOSが違っていても大丈夫なので、Windows／Macの両使いの人にも便利でしょう。

【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
ブラックフライデーで「Microsoft 365 Personal 1年版サブスクリプション」を入手
 

　どうしても買い切りがいいという人も大丈夫。「Microsoft Office Home & Business 2024」が3万5623円と11％オフで提供。なお、オンラインでコードが発行されて、ダウンロードは自分でする形になります。

Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
ブラックフライデーで「Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)」を入手
 

