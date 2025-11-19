【Amazonブラックフライデー】BTOメーカーの高額ゲーミングPCも大幅割引！ これが買い

セールタイミングのこの時期、BTO PCメーカーのゲーミングPCを狙っている人も多いはず。「サプライズプレセール」によって実質的に開幕した、Amazonブラックフライデーでオトクな製品を探してみました。Amazonで購入するのはピンと来ないかもですが、これが結構割引率大なのと、納期早めなのもメリット大なのです。

GALLERIAにG TUNE、各社の人気ゲーミングPCもAmazonでセール中！

まずはおなじみ「GALLERIA」。Core Ultra 7 265F＋RTX5070＋32GBメモリ＋1TB SSDとミドルクラスの中でも上位級な1台が、28％オフの28万4800円。

Ryzen派ならこちら。Ryzen 7 7700＋RTX5070＋32GBメモリ＋2TB SSDで11％オフの27万9800円。

GALLERIAに続くのは、マウスコンピューターの「G TUNE」。Core Ultra 7 265＋RTX5070＋32GBメモリ＋1TB SSDで20％オフの27万9800円。

同じくG TUNEでもう少しお手頃なモデルなら、Core Ultra 7 265＋RTX5060 Ti＋32GBメモリ＋1TB SSDで22万9800円。

ハイスペックを求めるゲームタイトルには少々厳しいですが、安さ重視でゲーム以外の用途がメインなら、このASUS製の小型PCはモバイル用高性能CPUを搭載して（Core i5 13420H＋RTX3050＋16GBメモリ＋512GB SSD）、12万9800円となかなかお買い得。