Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第6回

【Amazonブラックフライデー】BTOメーカーの高額ゲーミングPCも大幅割引！ これが買い

2025年11月19日 19時00分更新

文● 二子／ASCII

　セールタイミングのこの時期、BTO PCメーカーのゲーミングPCを狙っている人も多いはず。「サプライズプレセール」によって実質的に開幕した、Amazonブラックフライデーでオトクな製品を探してみました。Amazonで購入するのはピンと来ないかもですが、これが結構割引率大なのと、納期早めなのもメリット大なのです。

GALLERIAにG TUNE、各社の人気ゲーミングPCもAmazonでセール中！

　まずはおなじみ「GALLERIA」。Core Ultra 7 265F＋RTX5070＋32GBメモリ＋1TB SSDとミドルクラスの中でも上位級な1台が、28％オフの28万4800円。

Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R57 RTX5070 Core Ultra 7 265F メモリ32GB SSD1TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18160-4739
ブラックフライデーで「GALLERIA XA7C-R57」を入手
 

　Ryzen派ならこちら。Ryzen 7 7700＋RTX5070＋32GBメモリ＋2TB SSDで11％オフの27万9800円。

Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7R-R57 RTX5070 Ryzen 7 7700 メモリ32GB SSD2TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18163-4703
ブラックフライデーで「GALLERIA XA7R-R57」を入手
 

　GALLERIAに続くのは、マウスコンピューターの「G TUNE」。Core Ultra 7 265＋RTX5070＋32GBメモリ＋1TB SSDで20％オフの27万9800円。

Image from Amazon.co.jp
mouse 【RTX 5070 搭載 / 3年保証】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 ゲーム) DGI7G70B83SJW105AZ
ブラックフライデーで「G TUNE DG-I7G70」を入手
 

　同じくG TUNEでもう少しお手頃なモデルなら、Core Ultra 7 265＋RTX5060 Ti＋32GBメモリ＋1TB SSDで22万9800円。

Image from Amazon.co.jp
mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
ブラックフライデーで「G TUNE DG-I7G6T」を入手
 

　ハイスペックを求めるゲームタイトルには少々厳しいですが、安さ重視でゲーム以外の用途がメインなら、このASUS製の小型PCはモバイル用高性能CPUを搭載して（Core i5 13420H＋RTX3050＋16GBメモリ＋512GB SSD）、12万9800円となかなかお買い得。

Image from Amazon.co.jp
ASUS ゲーミングデスクトップPC TUF Gaming T500 T500MV GeForce RTX 3050 インテル Core i5 13420H メモリ16GB SSD512GB Windows11 空冷CPUクーラー 動画編集 重量 5.9kg ソーラーエクリプスグレー T500MV-13420H082W
ブラックフライデーでASUS「TUF Gaming T500 T500MV」を入手
 

