【激安自作】6980円から！ 安価なマザーボードをブラックフライデーでゲット
2025年11月22日 20時15分更新
パーツの全般的な高騰で、自作PCの組み立てを安く済ませることは難しくなってきましたが、Amazonブラックフライデーはその貴重なチャンス！ ということで、格安のマザーボードを見つけてきました。
インテル向けは一世代前のLGA1700対応製品が中心
メモリー高騰の中、DDR4メモリーが流用可能なのは○
まずはインテルCPU用から。まだまだCPUも問題なく手に入るLGA1700対応モデル。DDR4メモリーが流用できるのもうれしい点ですね。
MSI「PRO H610M-E DDR4」は、H610搭載の主にビジネスPC用で極めてベーシックな仕様。ただし、価格は6980円！
|MSI マザーボード 初心者向け【Amazon限定モデル】 PRO H610M-E DDR4 第14/13/12世代Intel(LGA1700)対応1xPCI-e 4.0 x16 Micro-ATX [Intel H610 搭載] MB6174
もうちょっと上の性能となると、同じMSIの「PRO B760M-A DDR4 II」が狙い目。
白のヒートシンクに4本のDDR4スロット、M.2 SSDスロットは2つ、有線LANも2.5GbE対応、オンボードグラフィックス用の映像出力はHDMI×2＋DP×2と、ちょっとしたゲーミングPCを作るのにも、内蔵GPUでマルチモニター環境を構築するのにも対応できそう。こちらの価格は1万280円。
|MSIマザーボード PRO B760M-A DDR4 II 第14/13/12世代Intel CPU(LGA1700) 【白い自作PCで快適ゲーム】 [B760 搭載] MB6318
AMD向けはSocket AM5環境でオトクな製品多し
1万円台前半でも高性能マザーが選べる
続いてはAMD派の人向けに。こちらは格安品含めて、ほぼAM5環境に移行しています。
まずは1万円切り、9900円のASUS「PRIME A620M-K-CSM」。性能的にはミニマムながら、120W CPUまで対応。パワフルなRyzenシリーズを駆動できます。
|ASUS/PRIME A620M-K-CSM/AMD/Ryzen 7000 シリーズ / AM5 対応 / A620 チップセット 搭載/mATX マザーボード/国内正規代理店品
価格は少しだけ上がって、1万1000円台になるもののGIGABYTE「B840M DS3H」は、PCIe 4.0対応のM.2 SSDスロット×2、2.5GbE、さらに画面出力端子も3つと、Ryzen APUとの組み合わせでも便利。
|【Amazon.co.jp限定】GIGABYTE B840M DS3H Micro-ATXマザーボード MB6783
ATXでも大丈夫なら、1万3850円のMSI「PRO B650-S WIFI」。Wi-Fi 6E対応の無線LANを内蔵、20GbpsのUSB Type-C端子を搭載。ヒートシンクも大型で、ワンランク上のPCが組めそうです。
|MSI マザーボード PRO B650-S WIFI [B650搭載] 【信頼性の高い6層PCB設計・12+2+1フェーズ安定な電源回路】ATX DDR5-7200 (OC)対応 AMD Ryzen 7000/9000 シリーズ対応MB6268
