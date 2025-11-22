【激安自作】6980円から！ 安価なマザーボードをブラックフライデーでゲット

パーツの全般的な高騰で、自作PCの組み立てを安く済ませることは難しくなってきましたが、Amazonブラックフライデーはその貴重なチャンス！ ということで、格安のマザーボードを見つけてきました。

インテル向けは一世代前のLGA1700対応製品が中心

メモリー高騰の中、DDR4メモリーが流用可能なのは○

まずはインテルCPU用から。まだまだCPUも問題なく手に入るLGA1700対応モデル。DDR4メモリーが流用できるのもうれしい点ですね。

MSI「PRO H610M-E DDR4」は、H610搭載の主にビジネスPC用で極めてベーシックな仕様。ただし、価格は6980円！

もうちょっと上の性能となると、同じMSIの「PRO B760M-A DDR4 II」が狙い目。

白のヒートシンクに4本のDDR4スロット、M.2 SSDスロットは2つ、有線LANも2.5GbE対応、オンボードグラフィックス用の映像出力はHDMI×2＋DP×2と、ちょっとしたゲーミングPCを作るのにも、内蔵GPUでマルチモニター環境を構築するのにも対応できそう。こちらの価格は1万280円。

AMD向けはSocket AM5環境でオトクな製品多し

1万円台前半でも高性能マザーが選べる

続いてはAMD派の人向けに。こちらは格安品含めて、ほぼAM5環境に移行しています。

まずは1万円切り、9900円のASUS「PRIME A620M-K-CSM」。性能的にはミニマムながら、120W CPUまで対応。パワフルなRyzenシリーズを駆動できます。

価格は少しだけ上がって、1万1000円台になるもののGIGABYTE「B840M DS3H」は、PCIe 4.0対応のM.2 SSDスロット×2、2.5GbE、さらに画面出力端子も3つと、Ryzen APUとの組み合わせでも便利。

ATXでも大丈夫なら、1万3850円のMSI「PRO B650-S WIFI」。Wi-Fi 6E対応の無線LANを内蔵、20GbpsのUSB Type-C端子を搭載。ヒートシンクも大型で、ワンランク上のPCが組めそうです。