【Amazonブラックフライデー】ASCII.jpで売れているモノを紹介！ MacBook AirにiPad、まだ間に合うよ！
2025年11月22日 10時30分更新
21日から先行セールスタートのAmazonブラックフライデーですが、目玉製品を含めて、まだまだ在庫が残ってるので、3連休から参戦という人も大丈夫です！ ASCII.jpからの購入数上位品を中心に、ブラックフライデーの目玉製品をチェックします！
最注目はやっぱりアップル製品
MacBook Airは現行モデルが2万5000円引き！ iPadも人気
やっぱり注目はアップル製品。特にMacBook Airです！ セール対象になっているのはM4搭載の最新13インチモデル。それが2万5000円引きの13万9800円なのはうれしい！
ベースとなる16GB／256GBモデルだけでなく、16GB／512GB、24GB／512GBモデルも同じく割引なのも◎な点ですね。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
もう1つの人気がiPad。iPad／iPad mini／iPad Airのいずれも現行モデルがセール対象ですが、オススメはこの無印のiPad。コンテンツを楽しむのがメインなら十分過ぎる性能ですし、Apple Pencilを追加すればペン操作も可能。しかも4万9800円ですからね。一言「買い！」です。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
Switch 2用のmicroSD Expressカードにゲーミングノート
さらにトラックボールもASCII読者に人気
売れ行き好調っぽいのが、Switch 2の拡張カードとして使えるサムスン製「microSD Express」カード。当初用意されていた256GBの2倍の512GBの容量に加え、サムスン製の信頼度も◎。Amazonブラックフライデーでは16％オフの1万2940円になってます。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung(サムスン) マイクロSD Expressカード 512GB Nintendo Switch2 動作確認済 最大転送速度 800MB/s 国内正規保証品 3年保証 microSD P9 Express MB-MK512T-IT/EC
本格ゲーミングノートも注目！ ASUS製の14型タイプでCPUにRyzen 7 260、GPUはラップトップ版のGeForce RTX 5060、さらに32GBメモリー、1TB SSD、ディスプレーはWQHD（2560×1600）で165Hz対応というスペック。PCゲームはもちろん、動画編集や日常用途にも快適に使えて22万9800円。確かにこれはお買い得です。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A14 FA401UM 14インチ RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 18.1時間 重量 1.46kg Copilotキー搭載 動画編集 イェーガーグレー FA401UM-R7R5060
PC周辺機器では根強い人気のトラックボール。ロジクール製で、親指タイプでは定番の製品です。価格は33％オフの5180円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
最後はMicrosoft Office。最近はMicrosoft 365でのサブスクリプション契約が中心になっていますが、買い切り版を求めるユーザーもどうやら多いよう。2台にインストール可能で、価格は9％オフの3万1427円です。
|Image from Amazon.co.jp
|Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|カード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
