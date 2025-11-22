【Amazonブラックフライデー】ASCII.jpで売れているモノを紹介！ MacBook AirにiPad、まだ間に合うよ！

21日から先行セールスタートのAmazonブラックフライデーですが、目玉製品を含めて、まだまだ在庫が残ってるので、3連休から参戦という人も大丈夫です！ ASCII.jpからの購入数上位品を中心に、ブラックフライデーの目玉製品をチェックします！

最注目はやっぱりアップル製品

MacBook Airは現行モデルが2万5000円引き！ iPadも人気

やっぱり注目はアップル製品。特にMacBook Airです！ セール対象になっているのはM4搭載の最新13インチモデル。それが2万5000円引きの13万9800円なのはうれしい！

ベースとなる16GB／256GBモデルだけでなく、16GB／512GB、24GB／512GBモデルも同じく割引なのも◎な点ですね。

もう1つの人気がiPad。iPad／iPad mini／iPad Airのいずれも現行モデルがセール対象ですが、オススメはこの無印のiPad。コンテンツを楽しむのがメインなら十分過ぎる性能ですし、Apple Pencilを追加すればペン操作も可能。しかも4万9800円ですからね。一言「買い！」です。

Switch 2用のmicroSD Expressカードにゲーミングノート

さらにトラックボールもASCII読者に人気

売れ行き好調っぽいのが、Switch 2の拡張カードとして使えるサムスン製「microSD Express」カード。当初用意されていた256GBの2倍の512GBの容量に加え、サムスン製の信頼度も◎。Amazonブラックフライデーでは16％オフの1万2940円になってます。

本格ゲーミングノートも注目！ ASUS製の14型タイプでCPUにRyzen 7 260、GPUはラップトップ版のGeForce RTX 5060、さらに32GBメモリー、1TB SSD、ディスプレーはWQHD（2560×1600）で165Hz対応というスペック。PCゲームはもちろん、動画編集や日常用途にも快適に使えて22万9800円。確かにこれはお買い得です。

PC周辺機器では根強い人気のトラックボール。ロジクール製で、親指タイプでは定番の製品です。価格は33％オフの5180円。

最後はMicrosoft Office。最近はMicrosoft 365でのサブスクリプション契約が中心になっていますが、買い切り版を求めるユーザーもどうやら多いよう。2台にインストール可能で、価格は9％オフの3万1427円です。