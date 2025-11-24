このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第45回

高価なイメージのゲーミングPC　ブラックフライデーで手に届く価格帯の製品を見つけた！

2025年11月24日 11時30分更新

文● 二子／ASCII

　みんなが欲しがる一方で、高価で手が届きにくいイメージがあるゲーミングPC。より高い性能を求めるなら、それもまた確かなのですが、“ちょうどいい”クラスのマシンなら、必ずしもそんなことはありません！　Amazonブラックフライデーでお手頃価格な1台を探しました！

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

HP OMEN、マウスG TUNE、ガレリアと人気ブランドの
ゲーミングPCも安くなっている！

　まず1台目がHP「OMEN」ブランドのこちら。Core i7 14700F＋GeForce RTX 5060の組み合わせで、メモリー32GB、SSDも1TBとまずは十分な容量。フルHD解像度ならPCゲームを存分に楽しめますし、動画編集や配信など、他の用途にも活用できる1台です。価格は20万円切りの18万8000円！

Image from Amazon.co.jp
HP ゲーミングPC デスクトップ OMEN 16L Desktop RTX 5060 インテル Core i7-14700F プロセッサー 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home ゲーム実況 配信 動画編集 ブラック(型番：BW7T1PA-AAAA)
ブラックフライデーで「HP OMEN 16L」を入手
 

　続いてはおなじみマウス「G TUNE」のこちら。CPUが最新のCore 7 265、グラボもGeForce RTX 5060 Tiとワンランク上。これなら設定次第でWQHDも視野に入ってきます。価格は22万9800円。

Image from Amazon.co.jp
mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
ブラックフライデーで「mouse G TUNE DG」を入手
 

　もう少し予算が厳しいなら、ガレリアのこちらのモデル。Ryzen 7 5700X＋GeForce RTX 5060で、メモリー16GB、SSD 512GBという仕様。ただし、価格は16万5800円です！

Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA RM7R-R56 5700X搭載 RTX5060 Ryzen 7 5700X メモリ16GB SSD500GB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18928-4821
ブラックフライデーで「GALLERIA RM7R-R56」を入手
 

　ゲーミングノートも紹介。MSI「Cyborg 15」シリーズのこちらは、144Hz対応の15.6型フルHD液晶、Core i7-13620H、GeForce RTX 4060 Laptop GPUの組み合わせで13万9800円。ゲームはもちろん、普段使いにも便利なお手頃モデルかと。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミング ノートPC Cyborg 15 【Core i7 & RTX 4060搭載・薄型軽量スケルトン】 Core i7 RTX4060 15.6インチ FHD 144Hz 16GB 512GB Windows 11 Cyborg-15-A13VFK-1002JP
ブラックフライデーで「MSI Cyborg 15」を入手
 

