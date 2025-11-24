Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第45回
高価なイメージのゲーミングPC ブラックフライデーで手に届く価格帯の製品を見つけた！
2025年11月24日 11時30分更新
みんなが欲しがる一方で、高価で手が届きにくいイメージがあるゲーミングPC。より高い性能を求めるなら、それもまた確かなのですが、“ちょうどいい”クラスのマシンなら、必ずしもそんなことはありません！ Amazonブラックフライデーでお手頃価格な1台を探しました！
HP OMEN、マウスG TUNE、ガレリアと人気ブランドの
ゲーミングPCも安くなっている！
まず1台目がHP「OMEN」ブランドのこちら。Core i7 14700F＋GeForce RTX 5060の組み合わせで、メモリー32GB、SSDも1TBとまずは十分な容量。フルHD解像度ならPCゲームを存分に楽しめますし、動画編集や配信など、他の用途にも活用できる1台です。価格は20万円切りの18万8000円！
|Image from Amazon.co.jp
|HP ゲーミングPC デスクトップ OMEN 16L Desktop RTX 5060 インテル Core i7-14700F プロセッサー 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home ゲーム実況 配信 動画編集 ブラック(型番：BW7T1PA-AAAA)
続いてはおなじみマウス「G TUNE」のこちら。CPUが最新のCore 7 265、グラボもGeForce RTX 5060 Tiとワンランク上。これなら設定次第でWQHDも視野に入ってきます。価格は22万9800円。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
もう少し予算が厳しいなら、ガレリアのこちらのモデル。Ryzen 7 5700X＋GeForce RTX 5060で、メモリー16GB、SSD 512GBという仕様。ただし、価格は16万5800円です！
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC GALLERIA RM7R-R56 5700X搭載 RTX5060 Ryzen 7 5700X メモリ16GB SSD500GB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18928-4821
ゲーミングノートも紹介。MSI「Cyborg 15」シリーズのこちらは、144Hz対応の15.6型フルHD液晶、Core i7-13620H、GeForce RTX 4060 Laptop GPUの組み合わせで13万9800円。ゲームはもちろん、普段使いにも便利なお手頃モデルかと。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミング ノートPC Cyborg 15 【Core i7 & RTX 4060搭載・薄型軽量スケルトン】 Core i7 RTX4060 15.6インチ FHD 144Hz 16GB 512GB Windows 11 Cyborg-15-A13VFK-1002JP
この連載の記事
-
第46回
スマホスマホ発熱はもう怖くない！ ブラックフライデーで爆安なBlack Shark最新冷却ファン3モデル
-
第44回
iPhoneブラックフライデー本セールの目玉はiPhone！ 16/15/14が大幅安
-
第43回
トピックスカラー版Kindleが早くもセール！ でも書籍中心なら白黒タイプで十分!? もちろんこちらもセールです
-
第42回
トピックス【ブラックフライデー】特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ ティッシュに水、非常用トイレ
-
第41回
マザーボード【激安自作】6980円から！ 安価なマザーボードをブラックフライデーでゲット
-
第40回
デジタル【Amazonブラックフライデー】オープンイヤー型イヤホンにバッテリー長持ちのスマートウォッチ！ ファーウェイ製品セール中
-
第39回
トピックス【Amazonブラックフライデー】ASCII.jpで売れているモノを紹介！ MacBook AirにiPad、まだ間に合うよ！
-
第38回
PCパーツ【PCパーツ急騰中】ゲーム／OSインストール用2TB SSDならこれを買おう
-
第37回
ゲーム【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
-
第36回
ゲームAmazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
- この連載の一覧へ