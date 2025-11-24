高価なイメージのゲーミングPC　ブラックフライデーで手に届く価格帯の製品を見つけた！

みんなが欲しがる一方で、高価で手が届きにくいイメージがあるゲーミングPC。より高い性能を求めるなら、それもまた確かなのですが、“ちょうどいい”クラスのマシンなら、必ずしもそんなことはありません！ Amazonブラックフライデーでお手頃価格な1台を探しました！

HP OMEN、マウスG TUNE、ガレリアと人気ブランドの

ゲーミングPCも安くなっている！

まず1台目がHP「OMEN」ブランドのこちら。Core i7 14700F＋GeForce RTX 5060の組み合わせで、メモリー32GB、SSDも1TBとまずは十分な容量。フルHD解像度ならPCゲームを存分に楽しめますし、動画編集や配信など、他の用途にも活用できる1台です。価格は20万円切りの18万8000円！

続いてはおなじみマウス「G TUNE」のこちら。CPUが最新のCore 7 265、グラボもGeForce RTX 5060 Tiとワンランク上。これなら設定次第でWQHDも視野に入ってきます。価格は22万9800円。

もう少し予算が厳しいなら、ガレリアのこちらのモデル。Ryzen 7 5700X＋GeForce RTX 5060で、メモリー16GB、SSD 512GBという仕様。ただし、価格は16万5800円です！

ゲーミングノートも紹介。MSI「Cyborg 15」シリーズのこちらは、144Hz対応の15.6型フルHD液晶、Core i7-13620H、GeForce RTX 4060 Laptop GPUの組み合わせで13万9800円。ゲームはもちろん、普段使いにも便利なお手頃モデルかと。