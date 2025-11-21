Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第13回
【マジでいいの？】M4搭載のMacBook Airが13万9800円～ この割引ありか!?
2025年11月21日 00時45分更新
MacBook使いが多いASCII編集部が早くも騒然。Amazonブラックフライデーの目玉と言える存在が、M4を搭載する現行のMacBook Airです！
13インチの16GB／256GBモデルが2万5000円引きの13万9800円とヤバい割引！ このベースモデルだけでないのが、今回のミソ。16GB／512GBモデルが16万9800円、24GB／512GBモデルが19万9800円といずれもオトクになってます。MacBook Airが長らく欲しかった皆さん、これはチャンスというほかないです！
M4搭載の13インチMacBook Airが13万9800円！
16GB／512GBモデル、24GB／512GBモデルも同じくセール中
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スカイブルー
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スターライト
