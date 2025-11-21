このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第13回

【マジでいいの？】M4搭載のMacBook Airが13万9800円～　この割引ありか!?

2025年11月21日 00時45分更新

文● 二子／ASCII

　MacBook使いが多いASCII編集部が早くも騒然。Amazonブラックフライデーの目玉と言える存在が、M4を搭載する現行のMacBook Airです！

安く購入することが難しい現行モデルのMacBook Airもセール中！ 画像をタップすると、販売ページにジャンプします

　13インチの16GB／256GBモデルが2万5000円引きの13万9800円とヤバい割引！　このベースモデルだけでないのが、今回のミソ。16GB／512GBモデルが16万9800円、24GB／512GBモデルが19万9800円といずれもオトクになってます。MacBook Airが長らく欲しかった皆さん、これはチャンスというほかないです！

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

M4搭載の13インチMacBook Airが13万9800円！
16GB／512GBモデル、24GB／512GBモデルも同じくセール中

Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／256GB シルバー」を入手
 
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スカイブルー
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 16GB／512GB スカイブルー」を入手
 
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スターライト
ブラックフライデーで「13インチMacBook Air M4モデル 24GB／512GB スターライト」を入手
 

