【マジでいいの？】M4搭載のMacBook Airが13万9800円～　この割引ありか!?

MacBook使いが多いASCII編集部が早くも騒然。Amazonブラックフライデーの目玉と言える存在が、M4を搭載する現行のMacBook Airです！

13インチの16GB／256GBモデルが2万5000円引きの13万9800円とヤバい割引！ このベースモデルだけでないのが、今回のミソ。16GB／512GBモデルが16万9800円、24GB／512GBモデルが19万9800円といずれもオトクになってます。MacBook Airが長らく欲しかった皆さん、これはチャンスというほかないです！

M4搭載の13インチMacBook Airが13万9800円！

16GB／512GBモデル、24GB／512GBモデルも同じくセール中