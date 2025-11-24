このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第44回

ブラックフライデー本セールの目玉はiPhone！ 16/15/14が大幅安

2025年11月24日 00時10分更新

文● 二子／ASCII

　24日（月）0時から本セールが開始のAmazonブラックフライデー。二段ロケット的に大物が登場です。

　それがみんな大好きiPhone！。16、15、14と最新モデルではないもの大幅安！　最新モデルにこだわらない人なら買いでしょう。

iPhone
Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

iPhoneの少し前のモデルが大幅割引！ iPhone 15は98800円

　まずは、iPhone 16。256GBモデルが11万9800円。512GBモデルが15万1800円。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone 16 (512 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
ブラックフライデーで「iPhone 16 256GBモデル ピンク」を入手
 
ブラックフライデーで「iPhone 16 512GBモデル ティール」を入手
 

　iPhone 16 Plusも512GBモデルがセール対象に。価格は16万1820円。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ブラック SIMフリー 5G対応
ブラックフライデーで「iPhone 16 Plus 512GBモデル ブラック」を入手
 

　iPhone 15は128GBモデルが9万8800円。iPhone 15 Plusの128GBモデルも10万8600円。15はイエローがあるのがいいですよね！

Image from Amazon.co.jp
iPhone 15 128GB イエロー
Image from Amazon.co.jp
iPhone 15 Plus 128GB ブルー
ブラックフライデーで「iPhone 15 128GBモデル イエロー」を入手
 
ブラックフライデーで「iPhone 15 Plus 128GBモデル ブルー」を入手
 

　iPhone 14は128GBモデルが7万9800円。少し古くてもいいなら、相当安いです。

Image from Amazon.co.jp
iPhone 14 128GB スターライト
ブラックフライデーで「iPhone 14 128GBモデル スターライト」を入手
 

