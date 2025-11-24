ブラックフライデー本セールの目玉はiPhone！ 16/15/14が大幅安

24日（月）0時から本セールが開始のAmazonブラックフライデー。二段ロケット的に大物が登場です。

それがみんな大好きiPhone！。16、15、14と最新モデルではないもの大幅安！ 最新モデルにこだわらない人なら買いでしょう。

iPhoneの少し前のモデルが大幅割引！ iPhone 15は98800円

まずは、iPhone 16。256GBモデルが11万9800円。512GBモデルが15万1800円。

iPhone 16 Plusも512GBモデルがセール対象に。価格は16万1820円。

iPhone 15は128GBモデルが9万8800円。iPhone 15 Plusの128GBモデルも10万8600円。15はイエローがあるのがいいですよね！

iPhone 14は128GBモデルが7万9800円。少し古くてもいいなら、相当安いです。