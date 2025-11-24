Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第44回
ブラックフライデー本セールの目玉はiPhone！ 16/15/14が大幅安
2025年11月24日 00時10分更新
24日（月）0時から本セールが開始のAmazonブラックフライデー。二段ロケット的に大物が登場です。
それがみんな大好きiPhone！。16、15、14と最新モデルではないもの大幅安！ 最新モデルにこだわらない人なら買いでしょう。
iPhoneの少し前のモデルが大幅割引！ iPhone 15は98800円
まずは、iPhone 16。256GBモデルが11万9800円。512GBモデルが15万1800円。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPhone 16 (512 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
iPhone 16 Plusも512GBモデルがセール対象に。価格は16万1820円。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ブラック SIMフリー 5G対応
iPhone 15は128GBモデルが9万8800円。iPhone 15 Plusの128GBモデルも10万8600円。15はイエローがあるのがいいですよね！
|Image from Amazon.co.jp
|iPhone 15 128GB イエロー
|Image from Amazon.co.jp
|iPhone 15 Plus 128GB ブルー
iPhone 14は128GBモデルが7万9800円。少し古くてもいいなら、相当安いです。
|Image from Amazon.co.jp
|iPhone 14 128GB スターライト
