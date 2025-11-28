本日ブラックフライデー！ えっ、先週の金曜のことと思っていた!?

本日11月28日（金）、いわゆるブラックフライデー当日になりました。このブラックフライデーは、主に米国で祝われる、七面鳥のごちそうでおなじみの感謝祭（11月第4木曜日）に関連し、その翌日である11月第4金曜日に多くの小売店でセールが実施されたことが起源です。日本国内でもAmazonに代表されるECサイトでの積極的な展開で、広く知られるようになりました。

2025年のAmazonのブラックフライデーは1週間以上前に開始

さすがにちょっと長すぎやしませんか

そのブラックフライデーですが、ECサイト間の競争や牽制（？）によって、2025年は大幅に前倒し傾向に。

たとえばAmazon.co.jpの場合、2024年はブラックフライデー当日の11月29日（金）0時に本セール開始で、その2日前の27日（水）0時からの先行セールだったのに対し、今年は本番セールは11月24日（月）、先行セールは前週の21日（金）から。さらにその2日前の19日（水）から「サプライズプレセール」が開始とワケワカ状態に。

そんなわけで、ちなみに「ブラックフライデーは11月21日の金曜日のことだと思っていた」というネタか本気かわからない話もASCII編集部では聞かれたとか。また、楽天市場のブラックフライデーは、ブラックフライデー当日よりも感謝祭よりも早く、27日（木）未明にはすでに終わっています。

それにしてもセールとは特別な期間だからいいのであって、「いつでもやってる」「いつまでもやってる」という印象を持たせた瞬間に冷めてしまうもののようにも思うんですけどね……。

と、ちょっと腑に落ちない部分もある今年のブラックフライデーですが、Amazon.co.jpは12月1日（月）まで、Yahoo!ショッピングも11月30日（日）までセールは開催中です。若干売り切れの商品も出てきたものの、オトクな商品はまだまだ見つけることができます。引き続き楽しんでいきましょう！