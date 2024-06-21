ASRockマザーボードの値下げ率がすごい、最大47％オフも【Amazonブラックフライデー】

先行セールが開催中の「Amazonブラックフライデー」にて、ASRockのマザーボードが大幅に値下げされているようです。

対象モデルの中には、表示価格から47.6％オフとなっているものもあり、上位チップセットから手頃な入門向けモデルまで幅広く値下げが確認できます。

PCの構成を見直したい人や、パーツ更新を検討している人にとって、選択肢が広がるタイミングとなります。特に値下げ幅の大きい製品や、お手頃価格のモデルをピックアップしたので、気になる人はチェックしてみてください。

今回のセールの目玉は「Z890 Steel Legend WiFi」で、割引率はなんと46％オフの3万1690円。Core Ultra世代、Wi-Fi対応で性能とコスパを兼ね備えたモデルが、さらにお安く入手できるチャンスとなります。

「B650 Steel Legend WiFi」は、およそ47.6％オフの1万9480円という大胆な値引きです。AMD Ryzenでコスパ良く組みたい人はぜひチェックしてください。

コスパモデル「B860M Pro RS WiFi」もおよそも4割以上の大幅値下げとなっています。3台のNVMe M.2 SSDをサポート（内1台はPCI Express 5.0規格対応）、Wi-Fi搭載と性能も優秀なので、コスパ重視の人は要チェックです。

ゲームに加えて配信もしたいという人は、「B860M LiveMixer WiFi」も狙い目です。USBポートを22基搭載し、大量のデバイスを接続可能です。こちらは38％オフとなっています。