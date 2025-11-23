Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第42回
【ブラックフライデー】特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ ティッシュに水、非常用トイレ
2025年11月23日 10時00分更新
ついに始まったAmazonブラックフライデー。どんどん買い物するぞ……と思うほど、物欲はない貴方にもお勧めの商品を紹介します。ティッシュのようないくつあっても困らないものから、備蓄用の水や非常用トイレと、いざというときに役立つモノを買っておきましょう！
ティッシュ、キッチンペーパー、台所用スポンジ
多めにあって困ることのない雑貨を買っておこう
まずはティッシュ。320枚160組×24パックで2000円切り。紙の箱じゃないのも便利そうです。
|Image from Amazon.co.jp
|by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
吊り下げて使えるのが便利そうなキッチンペーパーが400枚200組×6個で1132円。切れると困るキッチンペーパー、まとめて買っておきましょう。
|Image from Amazon.co.jp
|アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【6個セット】 キッチンペーパー 400枚(200組) 大容量 吊り下げ 2WAY
汚れたままで使いたくないから余剰を常備しておきたいキッチン用のスポンジ。こちらの3Mの製品、表と裏でハード＆ソフトが使い分けられます。6個セットで823円。
|Image from Amazon.co.jp
|3M スポンジ キッチン 両面使い分けスポンジ ハード＆ソフト 6個パック スコッチブライトDSS-01K-6P A
災害に備えるグッズもこのセールのタイミングで買っとけ！
災害に備えた備蓄用の水は、長期保存可能なボトルを用いた製品もありますが、そちらは高価なので、個人で使うなら通常タイプのローリングストック（新しいものを購入して、古い分は消費する）がオススメです。2L×8本で864円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 磨かれて、澄みきった日本の水 2L×8本
カセットコンロ＆ボンベもこの機会に買っておきましょう。災害時は温かい食べ物があるだけで全然違います。これからの季節は鍋にも使えますし。アイリスオーヤマのカセットコンロは2627円。
|Image from Amazon.co.jp
|アイリスオーヤマ カセットコンロ アルミニウム チャコール アウトドア キャンプ 防災対策 卓上コンロ 鍋 すき焼き 焼肉 ホームパーティー IGC-E1-H
災害時の断水を考えると、非常用トイレは必須品！ 家族分を購入して、トイレの上の棚に必ず置いておきましょう。15年保存というのも安心です。
|Image from Amazon.co.jp
|どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第41回
マザーボード【激安自作】6980円から！ 安価なマザーボードをブラックフライデーでゲット
-
第40回
デジタル【Amazonブラックフライデー】オープンイヤー型イヤホンにバッテリー長持ちのスマートウォッチ！ ファーウェイ製品セール中
-
第39回
トピックス【Amazonブラックフライデー】ASCII.jpで売れているモノを紹介！ MacBook AirにiPad、まだ間に合うよ！
-
第38回
PCパーツ【PCパーツ急騰中】ゲーム／OSインストール用2TB SSDならこれを買おう
-
第37回
ゲーム【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
-
第36回
ゲームゲーミングチェアの定番、AKRacingがセール対象になってるぞ〜！ Amazonブラックフライデー
-
第36回
ゲームAmazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
-
第35回
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
-
第34回
ゲーム【39％オフ】ゲームパッドならとりあえずこれ買え！ 「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」が安い！ Amazonブラックフライデー
-
第33回
トピックスシャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を Amazonブラックフライデー
- この連載の一覧へ