【ブラックフライデー】特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ ティッシュに水、非常用トイレ

ついに始まったAmazonブラックフライデー。どんどん買い物するぞ……と思うほど、物欲はない貴方にもお勧めの商品を紹介します。ティッシュのようないくつあっても困らないものから、備蓄用の水や非常用トイレと、いざというときに役立つモノを買っておきましょう！

ティッシュ、キッチンペーパー、台所用スポンジ

多めにあって困ることのない雑貨を買っておこう

まずはティッシュ。320枚160組×24パックで2000円切り。紙の箱じゃないのも便利そうです。

吊り下げて使えるのが便利そうなキッチンペーパーが400枚200組×6個で1132円。切れると困るキッチンペーパー、まとめて買っておきましょう。

汚れたままで使いたくないから余剰を常備しておきたいキッチン用のスポンジ。こちらの3Mの製品、表と裏でハード＆ソフトが使い分けられます。6個セットで823円。

災害に備えるグッズもこのセールのタイミングで買っとけ！

災害に備えた備蓄用の水は、長期保存可能なボトルを用いた製品もありますが、そちらは高価なので、個人で使うなら通常タイプのローリングストック（新しいものを購入して、古い分は消費する）がオススメです。2L×8本で864円。

カセットコンロ＆ボンベもこの機会に買っておきましょう。災害時は温かい食べ物があるだけで全然違います。これからの季節は鍋にも使えますし。アイリスオーヤマのカセットコンロは2627円。

災害時の断水を考えると、非常用トイレは必須品！ 家族分を購入して、トイレの上の棚に必ず置いておきましょう。15年保存というのも安心です。