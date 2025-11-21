このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第14回

特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ USBメモリー

2025年11月21日 01時05分更新

文● 二子／ASCII

　ついに始まったAmazonブラックフライデー。どんどん買い物するぞ……と思ったけど、特に急いで購入すべきモノがないという人も。そんな人も買っておきたいのがUSBメモリー。

おなじみキオクシアのUSB 3.0対応で64GBのUSBメモリーが700円強。とりあえず買っておくのは手堅いです。画像をタップすると、販売ページにジャンプします

　1000円以下の64GBモデルなんかはあって困ることはまったくないですし、OSのインストールやちょっとしたデータの移動など、あれば確実に役立ちますからね！　この記事ではメジャーブランド＆USB 3.0対応モデルを中心に選びました。

とりあえず買っておきたいUSBメモリー
メジャーブランドでも1000円以下から購入できます！

SP Silicon Power シリコンパワー USBメモリ 64GB USB3.2 Gen1 ヘアライン仕上げ Blaze B02 SP064GBUF3B02V1K
ブラックフライデーで「シリコンパワー USBメモリ 64GB」を入手
 
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ USBフラッシュメモリ 64GB USB3.2 Gen1 最大読出速度100MB/s 国内サポート正規品 KLU366A064G
ブラックフライデーで「KIOXIA USBフラッシュメモリ 64GB」を入手
 
【 サンディスク 正規品 】 SanDisk メーカー5年保証 USBメモリ 128GB USB 3.2 超小型Ultra Fit SDCZ430-128G-J46 新パッケージ
ブラックフライデーで「SanDisk 超小型Ultra Fit 128GB」を入手
 
IODATA USBメモリー 128GB Type-A ブラック 5Gbps(Win/mac) PC データ共有 データ保存 バックアップ 日本メーカー MUM-128G/KUE
ブラックフライデーで「IODATA USBメモリー 128GB」を入手
 

