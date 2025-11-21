Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第14回
特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ USBメモリー
2025年11月21日 01時05分更新
ついに始まったAmazonブラックフライデー。どんどん買い物するぞ……と思ったけど、特に急いで購入すべきモノがないという人も。そんな人も買っておきたいのがUSBメモリー。
1000円以下の64GBモデルなんかはあって困ることはまったくないですし、OSのインストールやちょっとしたデータの移動など、あれば確実に役立ちますからね！ この記事ではメジャーブランド＆USB 3.0対応モデルを中心に選びました。
とりあえず買っておきたいUSBメモリー
メジャーブランドでも1000円以下から購入できます！
|SP Silicon Power シリコンパワー USBメモリ 64GB USB3.2 Gen1 ヘアライン仕上げ Blaze B02 SP064GBUF3B02V1K
|KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ USBフラッシュメモリ 64GB USB3.2 Gen1 最大読出速度100MB/s 国内サポート正規品 KLU366A064G
|【 サンディスク 正規品 】 SanDisk メーカー5年保証 USBメモリ 128GB USB 3.2 超小型Ultra Fit SDCZ430-128G-J46 新パッケージ
|IODATA USBメモリー 128GB Type-A ブラック 5Gbps(Win/mac) PC データ共有 データ保存 バックアップ 日本メーカー MUM-128G/KUE
