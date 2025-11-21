特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ USBメモリー

ついに始まったAmazonブラックフライデー。どんどん買い物するぞ……と思ったけど、特に急いで購入すべきモノがないという人も。そんな人も買っておきたいのがUSBメモリー。

1000円以下の64GBモデルなんかはあって困ることはまったくないですし、OSのインストールやちょっとしたデータの移動など、あれば確実に役立ちますからね！ この記事ではメジャーブランド＆USB 3.0対応モデルを中心に選びました。

とりあえず買っておきたいUSBメモリー

メジャーブランドでも1000円以下から購入できます！