Amazonブラックフライデー、デスクトップPCが先行セール中！

Amazonのブラックフライデーに先駆けて「サプライズプレセール」が始まり、デスクトップPCの価格も静かに動き始めています。

性能と価格の折り合いをつけたい人にとって、この時期は選択肢を比較しやすいタイミングです。また、Amazonで購入すると納期が早めなのも大きなメリットです。

今回は、ゲーミングPCを中心に、すでにセール価格となっているモデルをまとめました。28％オフなど大幅な割引をしているモデルもあり、かなりお得な印象です。購入を検討している人は参考にしてみてください。

まずはゲーミングPCの定番「GALLERIA」から、Core Ultra 7 265F＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDという、ゲームも動画編集もこなせる一台が、28％オフの28万4800円に。

こちらはCore i7-14700F＋GeForce RTX 4060 Ti＋16GB＋1TB SSD搭載の12％オフの23万9800円。

Ryzen搭載モデルもセール対象です。Ryzen 7 7700＋GeForce RTX 5070＋32GB＋2TB SSDで11％オフの27万9800円です。

マウスコンピューターの「G TUNE」も今回のセール対象となっています。こちらはCore Ultra 7 265K＋GeForce RTX 5070 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で20％オフの37万4800円。

Core Ultra 7 265＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で20％オフの27万9800円。

よりお手頃なCore Ultra 7 265＋GeForce RTX 5060 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で23％オフの22万9800円というモデルも用意されています。