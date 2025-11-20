Amazonセール情報大紹介！ 第408回
Amazonブラックフライデー、デスクトップPCが先行セール中！
2025年11月20日 15時30分更新
Amazonのブラックフライデーに先駆けて「サプライズプレセール」が始まり、デスクトップPCの価格も静かに動き始めています。
性能と価格の折り合いをつけたい人にとって、この時期は選択肢を比較しやすいタイミングです。また、Amazonで購入すると納期が早めなのも大きなメリットです。
今回は、ゲーミングPCを中心に、すでにセール価格となっているモデルをまとめました。28％オフなど大幅な割引をしているモデルもあり、かなりお得な印象です。購入を検討している人は参考にしてみてください。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R57 RTX5070 Core Ultra 7 265F メモリ32GB SSD1TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18160-4739
まずはゲーミングPCの定番「GALLERIA」から、Core Ultra 7 265F＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDという、ゲームも動画編集もこなせる一台が、28％オフの28万4800円に。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC GALLERIA RM7C-R46T RTX4060Ti Core i7-14700F メモリ16GB SSD1TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 16951-4742
こちらはCore i7-14700F＋GeForce RTX 4060 Ti＋16GB＋1TB SSD搭載の12％オフの23万9800円。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7R-R57 RTX5070 Ryzen 7 7700 メモリ32GB SSD2TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18163-4703
Ryzen搭載モデルもセール対象です。Ryzen 7 7700＋GeForce RTX 5070＋32GB＋2TB SSDで11％オフの27万9800円です。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【RTX 5070Ti 搭載 / 3年メーカー保証 】ゲーミングPC デスクトップ G TUNE FZ (Core Ultra 7 プロセッサー 265K 32GB メモリ 1TB SSD 水冷CPUクーラー 無線LAN 動画編集 ゲーム) FZI7G7TB83SJW105AZ
マウスコンピューターの「G TUNE」も今回のセール対象となっています。こちらはCore Ultra 7 265K＋GeForce RTX 5070 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で20％オフの37万4800円。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【RTX 5070 搭載 / 3年保証】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 ゲーム) DGI7G70B83SJW105AZ
Core Ultra 7 265＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で20％オフの27万9800円。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
よりお手頃なCore Ultra 7 265＋GeForce RTX 5060 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSD＋水冷CPUクーラー搭載で23％オフの22万9800円というモデルも用意されています。
