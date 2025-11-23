カラー版Kindleが早くもセール！ でも書籍中心なら白黒タイプで十分!? もちろんこちらもセールです

Amazonのセールでお買い得な製品と言えば、Amazon製デバイス！ 今回のAmazonブラックフライデーでは、今年7月に発売されたばかりのカラー版Kindleの「Kindle Colorsoft」が早くも1万円引きの2万9980円で登場。これは買い？

淡いカラー表示のKindle Colorsoft

確かにいろいろ便利だが、白黒でも十分かもしれない!?

登場したばかりのKindle Colorsoftが早くもセール。16GBの通常モデル、32GBのシグニチャーエディションの両方が1万円引きで、それぞれ2万9980円、3万4980円になってます！（容量以外に、明るさの自動調整／ワイヤレス充電対応もシグニチャーエディションのみ）

Kindle Colorsoftの特長や魅力については別記事も参照いただきたいのですが（「ついにKindleのカラー版が出たぞ～～っ！ 目に優しいのに色付き表示、あなたはこの製品をどう評価する!?」）、液晶や有機ELのスマホ／タブレットを見慣れていると、印刷物に近い色合いのカラーはやや「何か違う」感があるかも（特に最近のコミックはディスプレーで見られるのが前提になっているものも多いので）。

それでも、コミックやライトノベルの表紙やカラーページをそのまま楽しめたり、書籍を選ぶときのインデックスで見分けがつきやすいなどメリットも大。特にこの価格であれば、購入が視野に入ってくるでしょう！

通常の電子書籍が中心の人なら、セールでさらに安くなっている「Kindle」や「Kindle Paperwhite」がオススメ。特に無印のKindleは1万3980円！ 画面サイズは6型ですが（PaperwhiteやColorsoftは7型）、以前のKindleと違い、解像度は上位モデルと同じなので違和感なく使えます。また、カラバリの「マッチャ」が魅力的。購入の大チャンスです！

ところで、ページ送りボタンが便利だった「Kindle Oasis」。今でも後継モデル待ってます……。