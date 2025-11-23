このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第43回

カラー版Kindleが早くもセール！ でも書籍中心なら白黒タイプで十分!? もちろんこちらもセールです

2025年11月23日 13時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonのセールでお買い得な製品と言えば、Amazon製デバイス！　今回のAmazonブラックフライデーでは、今年7月に発売されたばかりのカラー版Kindleの「Kindle Colorsoft」が早くも1万円引きの2万9980円で登場。これは買い？

Amazon

カラー電子ペーパーの評価は若干分かれるところですが、この価格なら買い!?

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

淡いカラー表示のKindle Colorsoft
確かにいろいろ便利だが、白黒でも十分かもしれない!?

　登場したばかりのKindle Colorsoftが早くもセール。16GBの通常モデル、32GBのシグニチャーエディションの両方が1万円引きで、それぞれ2万9980円、3万4980円になってます！（容量以外に、明るさの自動調整／ワイヤレス充電対応もシグニチャーエディションのみ）

Image from Amazon.co.jp
New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
Image from Amazon.co.jp
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)

　Kindle Colorsoftの特長や魅力については別記事も参照いただきたいのですが（「ついにKindleのカラー版が出たぞ～～っ！ 目に優しいのに色付き表示、あなたはこの製品をどう評価する!?」）、液晶や有機ELのスマホ／タブレットを見慣れていると、印刷物に近い色合いのカラーはやや「何か違う」感があるかも（特に最近のコミックはディスプレーで見られるのが前提になっているものも多いので）。

　それでも、コミックやライトノベルの表紙やカラーページをそのまま楽しめたり、書籍を選ぶときのインデックスで見分けがつきやすいなどメリットも大。特にこの価格であれば、購入が視野に入ってくるでしょう！

ブラックフライデーで「Amazon Kindle Colorsoft」を入手
 
ブラックフライデーで「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」を入手
 

　通常の電子書籍が中心の人なら、セールでさらに安くなっている「Kindle」や「Kindle Paperwhite」がオススメ。特に無印のKindleは1万3980円！　画面サイズは6型ですが（PaperwhiteやColorsoftは7型）、以前のKindleと違い、解像度は上位モデルと同じなので違和感なく使えます。また、カラバリの「マッチャ」が魅力的。購入の大チャンスです！

Image from Amazon.co.jp
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし
ブラックフライデーで「Amazon Kindle」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
ブラックフライデーで「Amazon Kindle Paperwhite (16GB)」を入手
 

　ところで、ページ送りボタンが便利だった「Kindle Oasis」。今でも後継モデル待ってます……。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン