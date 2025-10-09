“買わなきゃ損”なゲーミングデバイスまとめ

10月7日から、Amazon.co.jpにてプライム会員限定のセールイベント「プライム感謝祭 2025」が開催中だ。開催期間は10月10日まで。

このセールではゲーミングマウスやディスプレー、ヘッドセットなど、人気のゲーミングデバイスが多数ラインアップされている。普段は値下げされにくい定番モデルも対象となっており、ゲーマーにとっては“買わなきゃ損”、見逃せない期間となりそうだ。

eスポーツタイトルをよくプレイする読者に向けて、本稿ではセール対象の中からオススメのゲーミングデバイスを5つ紹介したい。

▲【33％オフ】Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット

●通常価格：1万4874円 → セール価格：9980円（33％オフ）

最初に取り上げる「Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット」は、eスポーツのトッププレイヤーと一緒に開発した「PRO」シリーズの有線モデル。製品ページのカスタマーレビューを見ると評価は5点中4.2点で、ヘッドセットの音質を高く評価するユーザーがほとんどだ（10月9日時点）。

アルミとスチールで作られた頑丈なフレームをはじめ、細かい音もしっかり聞き取れる50mmの大口径オーディオドライバー「Pro-G」、映画館さながらの立体音響を体験できる「Headphone:X 2.0」、クリアな音声を提供する「BLUE VO!CE」などが特徴だ。

音が重要なFPSやTPSなどのジャンルにおいて、低音にこだわった本製品はかなり重宝するだろう。

プライム感謝祭の期間中、Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセットは１万円を切る価格で販売中だ。PCのみならず、家庭用ゲーム機用のヘッドセットを探している人にオススメできる。プライム感謝祭が終了するまでにゲットしておきたい一品だ。

▲【31％オフ】Razer Wolverine V2 Chroma

●通常価格：2万4750円 → セール価格：1万6980円（31％オフ）

2つ目のオススメ製品は、「Razer Wolverine V2 Chroma」。通常価格は2万4750円だが、プライム感謝祭の期間中は1万6980円で購入できる。

本製品は、「Xboxコントローラー」をベースにしたゲームパッドだが、Razer独自のメカタクタイルアクションボタンと方向キーや、6個の追加マルチファンクションボタン、左右のトリガーの押し込み幅を調節するトリガーストップ機能などが搭載されている。操作のカスタマイズや精度の高い操作を求めている人にオススメできる。

本製品のカスタマーレビューによれば、ボタンを押したときの確かな感覚やカチッという音の心地よさ、スティックやボタンの感触などを評価するユーザーが多い印象だ。Xbox用かPC用のゲームパッドを欲している人に刺さる製品といえるだろう。

▲【43％オフ】SteelSeries Apex Pro Mini JP

●通常価格：3万5180円 → セール価格：1万9980円（43％オフ）

3つ目のオススメ製品は、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro Mini JP」。プライム感謝祭の期間中、43％オフの1万9980円で購入可能だ。3万円台の製品をおよそ2万円で買えるのは、お得以外の何物でもないだろう。

本製品の魅力は、話題沸騰中の「ラピッドトリガー」に対応していること。キー入力のオンオフを短くすることで、従来のキーよりも素早い反応ができるようになるというものだ。アクチュエーションポイント（キー入力オン）を最短0.1mmに設定できるほか、0.54msの反応速度によってより高速なキー入力が可能になったという。

そのほか、ゲーミングらしいRGBライティングや、1つのキーに2つの操作を追加できる「2 in 1アクションキー」なども特徴だ。本製品のカスタマーレビューは5点中4.1と高評価で、キーボードの操作性を評価するユーザーが多く見受けられる。

ラピッドトリガーは、「ストッピング（キャラクターの操作中にキーを離すと、その場で止まって射撃体勢に入る）」が求められる「VALORANT」「カウンターストライク」など、競技性の高いFPSと相性がよい。わずかな操作で移動・停止の切り替えができる点は、FPSシーンにおいては立派なアドバンテージになるだろう。

▲【23％オフ】Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

●通常価格：2万4500円 → セール価格：1万8980円（23％オフ）

4つ目のオススメ製品は、超軽量の無線ゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」。セール期間中は、23％オフの1万8980円で販売中だ。

左右非対称のエルゴノミクスデザインはもちろん、およそ60gの重量、有線に匹敵する応答速度、ロジクールG独自の「HERO2」センサーなどが特徴。軽くて動かしやすい、細かいエイム操作ができるといったメリットが考えられる。

プロゲーマーと共同開発した本モデルは、長時間のプレイでも疲れにくい左右非対称のデザインと、高精度な操作を実現しているという。

本製品のカスタマーレビューには、「長時間使用しても疲れにくい」「握り心地やボタン配置がなじみやすい」といった好意的な声が寄せられている。軽量のゲーミングマウスが欲しい人や緻密な操作を行いたい人は、Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEXの購入を考えてみてほしい。

▲【25％オフ】Pixio PX259 Prime

●通常価格：3万9980円 → セール価格：2万9900円（25％オフ）

最後のオススメ製品は、24.5型のフルHD（1920×1080ドット）ゲーミングディスプレー「Pixio PX259 Prime」。セール期間中は、25％オフの2万9900円で購入可能だ。

本製品の強みは、最大280Hzのリフレッシュレートに対応していることだ。そのうえ応答速度が1msなので、動きが激しい場面でも明瞭な映像を表示してくれるのがうれしいところ。

何より、FPSやTPS、レースゲーム、格闘ゲームなど、1コマ1コマの差で勝敗が決まるようなジャンルにおいて、280Hzのリフレッシュレートは極めて有効と言えるだろう。

結局のところはプレイヤー自身の腕が重要になるが、なめらかな映像と素早い反応速度を誇る本製品は、プレイヤーの勝率を上げる一助になるかもしれない。

お気に入りのデバイスを手に入れた瞬間から、あなたのゲーム体験は確実に変わる。セールが終わってから「買っておけばよかった」と後悔する前に、今すぐチェックを。