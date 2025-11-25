家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】SwitchBot スマートリモコン ハブ3が登場！

SwitchBot（スイッチボット）「ハブ3」が、11月24日開始のAmazonブラックフライデーに登場。

参考価格1万6,980円のところ、今なら31％OFFの1万1,776円で購入できます。過去1か月で3,000点以上購入されたスマートリモコンの決定版とも言えるアイテムです。

SwitchBot スマートリモコン ハブ3の特徴

エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。

ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたりと、昔ながらのダイヤル操作で高齢の方でも使いやすいのが特徴。

天気や気温、湿度などをディスプレイに表示。付属のケーブルには温湿度センサーを搭載し、部屋の温湿度がより精確に分かります。

製品仕様

サイズ：12.6×9.4×3.8（cm）

対応デバイスの最大数：30

対応デバイス：エアコン、ストリーミングデバイス、スマートフォン、テレビ、扇風機

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonブラックフライデーセールなら、31%OFFの1万1,776円で購入可能です。Amazonブラックフライデーセールの実施は、12月1日（月）いっぱいまで。セール終了前に品切れとなる可能性もあるので、興味ある方はすぐのチェックがお勧め！

旅行や出張で不在中、照明やカーテンを指定した時間に自動で操作。人がいるように見せかけて犯罪抑止効果を高める、なんて使い方もできるから、防犯グッズとして購入するのもアリかも。