空気の見える化。人気ブランド「Airdog」の空気清浄機が今だけ特価【プライム感謝祭セール】
2025年10月09日 18時00分更新
【プライム感謝祭セール】Airdog X5D 空気清浄機が登場！
Airdog（エアドッグ）から、CO2センサーを搭載した空気清浄機「X5D」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格16万2,600円のところ、今なら10％OFFの14万6,300円で購入できます。高額商品にもかかわらず、本商品は過去1か月で1,000点以上購入された人気のアイテムです。
Airdog X5D 空気清浄機の特徴
プロフェッショナルモデルX8 Proに搭載されているCO₂センサーを搭載。室内の二酸化炭素濃度を測定し、換気不足や人の密集による二酸化炭素の充満を警告してくれます。
本体にはキャスターと転がり防止のストッパーが付いており、部屋から部屋への移動もスムーズです。基本操作はワンボタンでOKです。
製品仕様
サイズ：D31.6×W30.6×H65（cm）
動力源：電源コード式
管理方法：タッチ
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
プライム感謝祭セールなら、10%OFFの14万6,300円で購入可能です。
人が集まる施設での利用や、ペットのいる家庭におすすめです。気になる方は今すぐアマゾンをチェックしてみてください！
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
