Amazonセール情報大紹介！ 第177回

Amazonプライム会員限定

空気の見える化。人気ブランド「Airdog」の空気清浄機が今だけ特価【プライム感謝祭セール】

2025年10月09日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Airdog X5D 空気清浄機が登場！

　Airdog（エアドッグ）から、CO2センサーを搭載した空気清浄機「X5D」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

　参考価格16万2,600円のところ、今なら10％OFFの14万6,300円で購入できます。高額商品にもかかわらず、本商品は過去1か月で1,000点以上購入された人気のアイテムです。

アマゾンでAirdog X5D 空気清浄機を入手

Airdog X5D 空気清浄機の特徴

　プロフェッショナルモデルX8 Proに搭載されているCO₂センサーを搭載。室内の二酸化炭素濃度を測定し、換気不足や人の密集による二酸化炭素の充満を警告してくれます。

　本体にはキャスターと転がり防止のストッパーが付いており、部屋から部屋への移動もスムーズです。基本操作はワンボタンでOKです。

製品仕様

サイズ：D31.6×W30.6×H65（cm）

動力源：電源コード式

管理方法：タッチ

まとめ：今だけのお得な価格で買える！

　プライム感謝祭セールなら、10%OFFの14万6,300円で購入可能です。

　人が集まる施設での利用や、ペットのいる家庭におすすめです。気になる方は今すぐアマゾンをチェックしてみてください！

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！

