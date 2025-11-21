Amazonセール情報大紹介！ 第422回
【5,180円】マウスに疲れた人へ。親指だけで完結するトラックボールという選択肢をどうぞ
2025年11月21日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー先行セール】ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdが特別価格に！
人気のトラックボールマウス「ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd」が、ブラックフライデー先行セールでお得に購入できます。
参考価格7,700円のところ、33%オフの5,180円で販売中。高性能マウスをリーズナブルに手に入れるチャンスです。
ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdの基本情報
独自研究のエルゴノミックマウス、仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発
手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。
静音クリックにより、80％のノイズ減少
自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。
独自テクノロジー「Logi Bolt」に対応、1つのレシーバーで複数接続可能に
デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。
これらのスペックにより、ビジネスシーンで大活躍します。
ブラックフライデー先行セールでお得に購入可能
多機能・スタイリッシュ・手頃な価格が揃ったロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdは、作業効率をアップしてくれる高性能マウスです。
参考価格7,700円 → が5,180円！
ブラックフライデー先行セールを活用して、この機会にロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdを手に入れてみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第423回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が29,980円のセール特価
-
第421回
トピックス50型4Kレグザがここまで安くなるとは…22年モデル「50Z570L」が79,800円に／ブラックフライデー先行セール
-
第420回
トピックス【タイプカバー＆Office付き】2.1万円のSurface Go2(整備済み品)がAmazonで販売中／ブラックフライデー先行セール
-
第420回
トピックス仕事もゲームも快適！Dell 4KモニターがAmazon限定で39,980円／ブラックフライデー先行セール
-
第416回
トピックス【10万円が5万円に！】 Adobe CC Proが半額の51,000円（新規対象キャンペーン）／Amazonで販売中
-
第414回
トピックスブラックフライデー先取り！Apple Watch Series 10が1万円以上お得
-
第413回
トピックス【13%オフ！】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！／Amazonブラックフライデー先行セール
-
第413回
トピックス24,800円で手に入る！AirPods 4の快適ノイズキャンセリング体験【ブラックフライデー先行セール】
-
第412回
トピックス【セール中】iPad Air（M3）11インチ 1TB＋AppleCare+ 高性能タブレットのおすすめセット／Amazonブラックフライデー
-
第412回
トピックス衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がブラックフライデー先行価格
- この連載の一覧へ