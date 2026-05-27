スクウェア・エニックスは5月27日、シリーズ最新作「ドラゴンクエストXII 夢の彼⽅へ」を発表した。

当初予定していた「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」はさまざまなチャレンジを続けていたものの開発が難航。シリーズのナンバリングがどうあるべきかを突き詰めていった結果、新しい体制でリスタートすることを決断し、現在も鋭意開発中だとしている。

そういった経緯から、サブタイトルやロゴも含めて一新。「選ばれし運命の炎」あらため「夢の彼方へ」というサブタイトルへ変更された。

さらに、開発中の映像が少しだけ公開。映像では美しい草原や砂浜、砂漠に荒野などのフィールドと街や村が映され、主人公と思しき青年、ロボットを連れた女性、竜のような角と肌の色をした剣士などがチラ見せされている。

今回は「ふしぎな夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語」になり、堀井雄二氏いわく「夢の彼方には、きっとダークではなくて明るくワクワクするような世界が広がっていると思いますよ」とのこと。

また、今作も鳥山明先生のキャラクターと、すぎやまこういち先生の音楽とともにお届けすると明言。「ドラゴンクエスト」はじまりの3人が関わる作品となることは変わりないようだ。

ついに続報が発表された「ドラゴンクエストXII」。開発体制をリスタートしているため発売は先になりそうだが、今後の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストXII 夢の彼⽅へ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべて開発中のものです。