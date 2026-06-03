西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第251回
Androidゲーミングデバイス「KONKR Pocket FIT」がオススメ!!
PSPを思い出す、あのゲーム機の最新機！ 最新SoC「Snapdragon 8 Elite」を引っさげた新生：PCワンズ
2026年06月03日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。今回、店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、AYANEOのAndroidゲーミングデバイス「KONKR Pocket FIT」です。以前の記事でも紹介してもらった人気モデルですが、このたびSoCを大幅にグレードアップした新仕様機が仲間入りしました！
KONKR Pocket FITは、数々のポータブル機をリリースするAYANEOのゲームパッド一体型Androidデバイス。PCワンズ店内に構える「ハイビームAKIBA大阪日本橋 in PCワンズ店」で取り扱いの製品です。
心臓部となるSoCが従来の「Qualcomm Snapdragon G3x Gen 3」から、現行最高峰のパワーを誇る「Qualcomm Snapdragon 8 Elite」へと刷新され、OSは最新のAndroid 16へとバージョンアップ。ワイヤレス通信もBluetooth 6をサポートします。
画面にはリフレッシュレート144Hzに対応した6インチのフルHD（1920×1080ドット）True Color液晶ディスプレーを搭載。手になじむエルゴノミクスデザインを採用したゲームパッド一体化のオーソドックスな外観です。
筐体サイズは約225（W）×88.9〜96.7（D）×17〜28.2（H）mm、重量は約389g。8000mAhのバッテリーを内蔵し、RAM/ROM構成は16GB/512GBの1バリエーションとなっています。
高石さんによると、今回の新モデルはSoCの刷新によってグラフィック処理能力が向上しており、「グラフィックの重い最新の3Dモバイルゲームを、最高設定かつ高フレームレートでヌルヌル動かしたいプレイヤーには最高の選択肢」とのこと。
定評のあるグリップ形状や操作性の高いボタン配置などの外骨格はそのまま引き継がれているため、純粋な「超ハイパワー化」を遂げた正統派のモンスターマシンに仕上がっています。
|KONKR Pocket FITの主なスペック
|OS
|Android 14
|ディスプレー
|3.5インチ LTPS液晶ディスプレー（1600×1440ドット、60Hz）、450nit、sRGB 100%
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1
|RAM/ROM
|12GB/256GB
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2
|インターフェース
|USB3.1 Gen2 Type-C（10Gbps、DisplayPort）×1、microSD 3.0カードスロット×1、3.5mmヘッドフォンジャック×1
|入力機器
|マスターコントローラー、6軸ジャイロ
|バッテリー容量
|6000mAh
|サイズ/重量
|約86.4（W）×13～20.5（D）×143（H）mm／約318g
|店頭価格
|7万9800円
暑い夏を乗り切る！
固定できる高機能ハンディーファンもチェック
そのほか、これからの夏本番に向けたお役立ちガジェットとして、HI DISCのハンディファン「HD-WCFAN01WH」を紹介してもらいました。
一見すると小さな筒のような形をしていますが、本体に一体化された強固なクリップが特徴。カバンのストラップやズボンのベルト、日傘の柄など、アイデア次第でさまざまな場所にハンズフリーで固定できます。
手で持ち続ける必要がないため、夏のコミケや屋外イベント、ちょっとした外出時にもピンポイントで身体を冷やし続けられる便利アイテムです。本格的な猛暑がやってくる前に、この冷却グッズも店頭でチェックしてみてください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第250回
デジタル入手困難なビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を購入できる数少ない機会、パソコン工房の自作PC組立キットがアツい！：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第249回
デジタルデータの待ち時間がほぼゼロ！読込14000MB/sの超高速SSDがドスパラセレクトから新登場：ドスパラ大阪・なんば店
-
第248回
デジタル売れ切れ後免の13万円引き！Ryzen 7 9800X3D＆Radeon RX 9070 XT搭載のゲーミングPCが見逃せない：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第247回
デジタルドングルまで猫づくしだが、その実態は…超本格派ゲーミングマウスにゃのだ！：ソフマップ なんば店
-
第246回
PCパーツ1380円で手に入る幻想的な奥行き。面取りフレームにインフィニティミラーを仕込んだPCケースファン：PCワンズ
-
第245回
デジタルこれがRyzen 9000シリーズ完全体！話題の3D V-Cacheフル搭載モデルが再入荷です：ツクモLABI1なんば店
-
第244回
デジタル「真っ白な自作PC」を組むならまず候補にしたいマザーボード。2枚目のビデオカードも現実的に組める最新X870の一枚：ドスパラ大阪・なんば店
-
第243回
デジタル有機ELの鮮やか画面に4096段階スタイラスペン搭載の2-in-1タブレットPC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第242回
デジタル自分の声も自然に聞こえる！ソニー初の背面開放型ヘッドセット「INZONE H6 Air」：ソフマップ なんば店
-
第241回
PCパーツ段差を感じない極薄1mmガラス。美麗イラストも映えるマウスパッド「ULTRAPAD 稲荷」：PCワンズ
- この連載の一覧へ