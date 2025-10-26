Amazonセール情報大紹介！ 第255回
外付けHDDを使えば裏番組録画も可能
65型レグザが12万円台！4Kチューナー内蔵＆裏番組録画対応「65Z570L」
2025年10月26日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が51％オフ！
驚きの半額！今が買い時
レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」が、タイムセールで参考価格264,000円から128,800円へ大幅値下げ。2022年モデルですが、半額になってしまいます！
2025年のセールで最も注目されている4Kテレビのひとつです。
圧倒的な映像美と臨場感
直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。
さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。
動画配信＆ゲームにも最適
Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。
約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。
4Kチューナー内蔵＆録画機能付き
4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。
AIが学習してあなた好みを提案
「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。
まとめ｜この性能でこの価格は今だけ
映像・音・機能すべてが高水準の「65Z570L」。今だけ128,800円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
在庫がなくなり次第終了。Amazonのタイムセールで、理想の4Kテレビをお得に手に入れましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第254回
トピックス「最初の一台」は背伸び不要——安くて満足なタブはこれ！
-
第253回
トピックス24万円のSurface Proが15万円台に！第11世代 16GB/512GBが35%オフで登場／Snapdragon X Plus搭載
-
第252回
トピックス今日の防寒は「鍋」で決まり！国産もつの旨みでポカポカな、黄金屋のもつ鍋が1,049円
-
第251回
トピックス予算4万円でパソコン探すならコレ！整備済みノートのコスパがえぐい
-
第250回
トピックス【iPadは高い…そんな人へ】11インチ大画面タブレットがクーポンで24,980円
-
第249回
トピックス【寒波で足が限界】足元こたつ化 北国のこたつヒーターが7,999円／Amazonタイムセールは残念ながら終了済み
-
第248回
トピックス【本日終了】過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第247回
トピックス松屋の定番が1食209円!? 人気メニュー３種が入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
-
第246回
トピックスSurface Go2（整備済み品）が3万円ちょっと！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット【セールは終わったがお買い得では？】
-
第245回
トピックス【USBで寒さ対策】山善の着る電気毛布「くるみケット」がちょっとセール中【ラストチャンス？】
- この連載の一覧へ