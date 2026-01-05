USB-C×2＋USB-A×2＋AC×2！Anker充電ステーションが値下げ中【Amazon初売り】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon初売り】Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）が登場！

モバイル充電ブランド「Anker」から、薄型設計の電源タップ「Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」がAmazonスマイル Sale 初売りに登場。

参考価格は6,990円のところ、今なら21％OFFの5,490円で購入できます。

机まわりの充電環境って、気づくと「ACアダプター」「USB充電器」「ケーブル」が増えてごちゃつきがち。そこで今回は、AC差込口とUSBポートをまとめて扱えるAnkerの薄型充電ステーションが、セールでお得になっているタイミングをチェックします。既存の電源タップ＋充電器構成を“1台に集約”したい人は要注目です。

Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）の特徴

最大67Wでの急速充電が可能なコンパクトかつ薄型設計の電源タップです。AC差込口（×2）、USB-Cポート（×2）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大6台の機器を同時充電できます。

サイズは約100×93×19（mm）の薄型設計。1.5mの電源コードを搭載し、デスクや寝室など、設置場所の調整が自在です。

iPhoneやMacBook Pro、Nintendo Switchなどをさまざまな機器に急速充電が可能です。

注意

・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C＆ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C＆USB-Cケーブルをご利用ください。

・リチウムイオン電池全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。

・MAX 67W出力はUSB-C 単ポート利用時のみです。2つ以上のポートにケーブルが接続されている場合、USBポートの最大出力が異なります。

まとめ：今だけのお得な価格で買える！

Amazonスマイル Sale 初売りで、21%OFFの5,490円で購入可能です。

充電器と電源タップを別々に用意しなくていいので、デスクやベッドサイドの配線整理にも向きます。購入前は、使いたいポート数（USB-C/USB-A/AC）と、複数ポート同時使用時の出力条件（単ポート最大67Wなど）を確認しておくと安心です。セール価格は変動することもあるので、表示価格と条件を最終チェックしてからカートインがおすすめ。