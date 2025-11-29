Amazonセール情報大紹介！ 第459回
家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
2025年11月29日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】SwitchBot スマートリモコン ハブ3が登場！
SwitchBot（スイッチボット）「ハブ3」が、Amazonブラックフライデーに登場中です。
参考価格1万6,980円のところ、今なら31％OFFの1万1,776円で購入できます。過去1か月で5,000点以上購入された、いわばスマートリモコンの決定版です。
赤外線リモコン家電だけでなく、Fire TVやApple TVなどのストリーミングデバイス、SwitchBotシリーズのデバイス、Matter対応デバイスまでまとめて操作できるのも魅力。リビングに散らばりがちなリモコン類を、1台のハブ3に集約できます。
SwitchBot スマートリモコン ハブ3の特徴
エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。
ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたりと、昔ながらのダイヤル操作で高齢の方でも使いやすいのが特徴。
天気や気温、湿度などをディスプレイに表示。付属のケーブルには温湿度センサーを搭載し、部屋の温湿度がより精確に分かります。
本体には温度・湿度・照度・人感などのセンサーと連携する仕組みがあり、「人がいないときはエアコンを自動でOFF」「日差しが強い時間帯だけカーテンを自動で閉める」といった自動化も設定可能。つけっぱなし防止や省エネにもひと役買ってくれます。
製品仕様
サイズ：12.6×9.4×3.8（cm）
対応デバイスの最大数：30
対応デバイス：エアコン、ストリーミングデバイス、スマートフォン、テレビ、扇風機
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonブラックフライデーセールなら、31%OFFの1万1,776円で購入可能です。Amazonブラックフライデーセールの実施は、12月1日（月）23時59分まで。セール終了前に品切れとなる可能性もあるので、興味ある方はすぐのチェックがお勧め！
