家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに

【Amazonブラックフライデーセール】SwitchBot スマートリモコン ハブ3が登場！

SwitchBot（スイッチボット）「ハブ3」が、Amazonブラックフライデーに登場中です。

参考価格1万6,980円のところ、今なら31％OFFの1万1,776円で購入できます。過去1か月で5,000点以上購入された、いわばスマートリモコンの決定版です。

赤外線リモコン家電だけでなく、Fire TVやApple TVなどのストリーミングデバイス、SwitchBotシリーズのデバイス、Matter対応デバイスまでまとめて操作できるのも魅力。リビングに散らばりがちなリモコン類を、1台のハブ3に集約できます。

SwitchBot スマートリモコン ハブ3の特徴

エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。

ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたりと、昔ながらのダイヤル操作で高齢の方でも使いやすいのが特徴。

天気や気温、湿度などをディスプレイに表示。付属のケーブルには温湿度センサーを搭載し、部屋の温湿度がより精確に分かります。

本体には温度・湿度・照度・人感などのセンサーと連携する仕組みがあり、「人がいないときはエアコンを自動でOFF」「日差しが強い時間帯だけカーテンを自動で閉める」といった自動化も設定可能。つけっぱなし防止や省エネにもひと役買ってくれます。

製品仕様

サイズ：12.6×9.4×3.8（cm）

対応デバイスの最大数：30

対応デバイス：エアコン、ストリーミングデバイス、スマートフォン、テレビ、扇風機

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonブラックフライデーセールなら、31%OFFの1万1,776円で購入可能です。Amazonブラックフライデーセールの実施は、12月1日（月）23時59分まで。セール終了前に品切れとなる可能性もあるので、興味ある方はすぐのチェックがお勧め！