ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第9回
サブスク契約不要で1ヵ月だけ見放題！「U-NEXTギフトコード」が30％オフ！ Amazonプライム感謝祭
2025年10月07日 16時00分更新
2025年10月10日（金）まで開催中の「Amazonプライム感謝祭セール」で、「
U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版」
がお買い得になっている！
これ以上サブスク増やしたくない人でも安心
動画配信サービス「U-NEXT」は、通常月額2189円（税込）の会員制サービス。他の動画視聴サービスよりも若干お高めな印象なのだが、見放題の動画視聴ラインアップに加え、ペイパビュータイトルの視聴などに使えるポイントが、1200ポイント分付いてくる。
とはいえ、これ以上サブスク契約を増やすのはなぁ…と二の足を踏む人もいるだろう。そこで注目したいのが、Amazonで販売されている「U-NEXT ギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版」だ。
このコードを利用すれば、会員登録することなく、コード入力日から30日間だけ見放題プランが利用できる。また、このコードにも1200円分のポイントが付属しているので、ペイパービュー作品を視聴することも可能だ。
このオンラインコードも、通常価格は2189円と、月額利用料と変わらないのだが、プライム感謝祭の今なら、なんと30%オフの1532円で購入できちゃうのだ！
|Image from Amazon.co.jp
|U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版
U-NEXTで見るべきドラマ作品
とはいえ、せっかく見放題になっても見るものがなければ意味がない。そんなわけでここでは、ワタクシおすすめのU-NEXTで見ておくべきドラマや映画をご紹介しておこう。
©2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.
THE LAST OF US（２シーズン）
全世界で絶賛されたアドベンチャーゲームをHBOが実写ドラマ化。寄生菌パンデミックで崩壊した世界を舞台に、孤独な男と人類の希望を託された少女の過酷な旅を描く。圧巻の映像美と心揺さぶる物語。米HBOと独占配信契約を結んでいるのもU-NEXTの強み。HBOはコンスタントに話題作を制作し、ハズレがないのもいい。
ハウス・オブ・ドラゴン（２シーズン）
日本でも大ヒットしたドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の200年前を描く前日譚。ドラゴンを操るターガリエン一族を襲った、血で血を洗う後継者争い。鉄の玉座を巡る壮絶な内戦は、やがて一族を破滅へと導いてゆく。このドラマの制作にも原作者のジョージ・R・R・マーティンが深く関わっているが、ドラマもいいけど、いい加減原作を早く書けよと思っているのは私だけではないはず。
U-NEXTで見るべきPPV作品
スーパーマン（PPV 1980円）
ジェームズ・ガン監督が創る新生DCユニバース第1作。人間性とクリプトン星の遺産との間で葛藤する若きスーパーマンを描く。人間に絶望した世界で、彼はいかにして希望の象徴となっていくのか。優しさに満ちた新時代のヒーロー譚。マッチョなアメリカンヒーローの代表格であるスーパーマンだけど、ある種日本的なヒーロー像の描き方が取り入れられている感がある。必見。ワーナーブラザーズともガッツリ手を組んでいて、DCユニバースをいち早く体感できるのもU-NEXTのいいところ。ただし、こちらの作品の視聴には1200円では足りないので、別途ポイントをチャージする必要がある。
ミッション：インポッシブル ファイナル・レコニング（PPV 339円／2日間）
「ミッション：インポッシブル」シリーズの第8作。前作「デッドレコニング」から続く２部作の完結編。これまで語られることのなかったイーサン・ハントの過去が語られるなど、シリーズの集大成にふさわしい作品。他の映像配信サービスでもPPV視聴ができるサービスがあるけど、ほかにポイントを使う予定がないならこちらで見るのも一興かと。
片思い世界（399円／2日間）
10月10日よりU-NEXT独占配信開始になる話題作。この世界では、恋は必ず一方通行になる。想いを寄せる幼馴染との関係に、世界の残酷なルールが立ちはだかる。それでも貫きたい、たったひとつの「好き」。切なくも温かい、奇跡の青春ラブストーリー。広瀬すず×杉咲花×清原果耶という主役を張れる３人を集めたキャスティングもすごいが、それがこんなに早く配信されてしまうという事実もすごい。
ちなみに今コードを購入すると、利用期限は12月31日まで。これを過ぎてしまうと先にお金を払っていても権利が失効してしまうので、年内には視聴を開始しよう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
