ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第7回

NVIDIA RTX 5070（12GB）グラボが1万円引き！ Amazonプライム感謝祭

2025年10月06日 15時05分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページ

Amazon.co.jpより

　10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、ASUSのグラフィックボード「PRIME-RTX5070-O12G」が登場。参考価格から1万円以上安い8万2764円で販売されている。

Amazonプライム感謝祭のページへ
 
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　PRIME-RTX5070-O12Gは、エヌビディアのGPU「RTX5070」を搭載したスモールフォームファクター（SFF）PC向けのグラフィックボード。本体の厚さ（占有スロット数）は2.5スロット分のため、SFF仕様でもスロット周辺に余裕のあるマシンへの搭載が前提となる。

　12GBのGDDR7メモリーを搭載し、PCIe 5.0規格の高速接続に対応。3台の冷却ファンは使い方に応じて、冷却能力を最大化する「Performanceモード」と静音性重視の「Quietモード」を切り替えることも可能だ。

　映像出力はHDMIが1つとDisplayPortが3つの合計4つで、最大7680 x 4320ピクセルの映像出力に対応する。

Image from Amazon.co.jp
ASUS RTX5070 搭載 ビデオカード PCIe 5.0 12GB GDDR7 OC Edition PRIME-RTX5070-O12G 国内正規代理店品

Amazonプライム感謝祭でASUS「PRIME-RTX5070-O12G」を入手
 

