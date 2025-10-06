ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第7回
NVIDIA RTX 5070（12GB）グラボが1万円引き！ Amazonプライム感謝祭
2025年10月06日 15時05分更新
10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、ASUSのグラフィックボード「PRIME-RTX5070-O12G」が登場。参考価格から1万円以上安い8万2764円で販売されている。
PRIME-RTX5070-O12Gは、エヌビディアのGPU「RTX5070」を搭載したスモールフォームファクター（SFF）PC向けのグラフィックボード。本体の厚さ（占有スロット数）は2.5スロット分のため、SFF仕様でもスロット周辺に余裕のあるマシンへの搭載が前提となる。
12GBのGDDR7メモリーを搭載し、PCIe 5.0規格の高速接続に対応。3台の冷却ファンは使い方に応じて、冷却能力を最大化する「Performanceモード」と静音性重視の「Quietモード」を切り替えることも可能だ。
映像出力はHDMIが1つとDisplayPortが3つの合計4つで、最大7680 x 4320ピクセルの映像出力に対応する。
|ASUS RTX5070 搭載 ビデオカード PCIe 5.0 12GB GDDR7 OC Edition PRIME-RTX5070-O12G 国内正規代理店品
