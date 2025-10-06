NVIDIA RTX 5070（12GB）グラボが1万円引き！ Amazonプライム感謝祭

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、ASUSのグラフィックボード「PRIME-RTX5070-O12G」が登場。参考価格から1万円以上安い8万2764円で販売されている。

PRIME-RTX5070-O12Gは、エヌビディアのGPU「RTX5070」を搭載したスモールフォームファクター（SFF）PC向けのグラフィックボード。本体の厚さ（占有スロット数）は2.5スロット分のため、SFF仕様でもスロット周辺に余裕のあるマシンへの搭載が前提となる。

12GBのGDDR7メモリーを搭載し、PCIe 5.0規格の高速接続に対応。3台の冷却ファンは使い方に応じて、冷却能力を最大化する「Performanceモード」と静音性重視の「Quietモード」を切り替えることも可能だ。

映像出力はHDMIが1つとDisplayPortが3つの合計4つで、最大7680 x 4320ピクセルの映像出力に対応する。