Amazonセール情報大紹介！ 第334回
外付けHDDを使えば裏番組録画も可能
初めての大画面にどう？レグザ65型がAmazonで12万円台！／2022年モデル
2025年11月09日 14時35分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が52％オフ！
驚きの半額！今が買い時
レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」が、参考価格264,000円から128,000円へ大幅値下げ。2022年モデルですが、半額になってしまいます！
過去1か月で500点以上購入されたという、人気の4Kテレビです。
圧倒的な映像美と臨場感
直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。
さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。
動画配信＆ゲームにも最適
Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。
約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。
4Kチューナー内蔵＆録画機能付き
4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。
AIが学習してあなた好みを提案
「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。
まとめ｜この性能でこの価格は今だけ
映像・音・機能すべてが高水準の「65Z570L」。今だけ128,000円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
12万円台で買える4Kテレビ、お得に手に入れましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第333回
トピックス【熊への備え6,800円】30秒連続噴射の熊スプレー「Lilima BEAR」がAmazonで販売中
-
第332回
トピックス3万円でPC買うならコレ！整備済みdynabookがAmazonで30,390円！！
-
第331回
トピックス【お買い得】シンプル操作の家庭用テプラ、買いやすい価格でAmazon登場
-
第330回
トピックス【即戦力】初期設定済みSurface Pro 5 Core i5搭載モデルがセール特価
-
第329回
トピックス【16時間駆動】驚くほど速く、長持ちする次世代2in1「Surface Pro」12インチモデルが大幅ディスカウント
-
第328回
トピックス【25％OFF】AIも快適！ 軽量ハイスペックノート「Dell Inspiron 13 5330」がセール中
-
第327回
トピックス【10％オフ】AIチップ×ライカ画質！「Insta360 Ace Pro」アクションカメラがAmazonで37,900円に
-
第326回
トピックス【動画視聴が快適に】スタンド付き！ Ankerの超スリムMagSafeバッテリーが特価
-
第325回
トピックスえ、テプラってこんなに進化してたの!? 人気の家庭用ラベル機「テプラ PRO SR45」がAmazonセールで32％OFF！
-
第324回
トピックスえ、REGZAってモニターも出してたの？ 180Hz×Fast IPSのRM-G245Nがコスパ最強すぎた
- この連載の一覧へ