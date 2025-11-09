このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第334回

外付けHDDを使えば裏番組録画も可能

初めての大画面にどう？レグザ65型がAmazonで12万円台！／2022年モデル

2025年11月09日 14時35分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が52％オフ！

アマゾンでレグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570Lを入手

驚きの半額！今が買い時

　レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」が、参考価格264,000円から128,000円へ大幅値下げ。2022年モデルですが、半額になってしまいます！

　過去1か月で500点以上購入されたという、人気の4Kテレビです。

圧倒的な映像美と臨場感

　直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。

　さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。

スクショは以前のセールのものです。現在の価格はAmazon.co.jpで確認を！

動画配信＆ゲームにも最適

　Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。

　約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。

4Kチューナー内蔵＆録画機能付き

　4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。

AIが学習してあなた好みを提案

　「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。

まとめ｜この性能でこの価格は今だけ

　映像・音・機能すべてが高水準の「65Z570L」。今だけ128,000円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。

　12万円台で買える4Kテレビ、お得に手に入れましょう。

アマゾンでレグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570Lを入手

