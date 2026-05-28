ダウンロードしたら、お試しで3種のミニゲームが遊べる！
任天堂の新作スマホアプリ『Pictonico!』が本日5月28日に配信開始！
任天堂は5月28日、iOS／Android向け瞬間アクションゲーム『Pictonico! (ピクトニコ!)』を配信開始した。アプリのダウンロードは無料だ。
本作は、スマホに保存された写真をミニゲームとして遊べるゲームアプリ。アプリにはお試し用として3種のミニゲームが用意されているが、有料のゲームパックを購入することで、最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。
また、同社の公式YouTubeチャンネルでは、本作の動画が公開されている。ゲームの雰囲気を確かめるためにも、ぜひともチェックしよう。
より詳しく本作のことが知りたい人は、本作紹介ページ、または任天堂公式サイトのトピックスを確認してほしい。
・『Pictonico! （ピクトニコ!）』 紹介ページ
https://pictonico.nintendo.com/ja/index.html
・トピックス：
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/acd9313c-9d64-4872-9f42-3244fd894baa
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：Pictonico! (ピクトニコ!)
ジャンル：瞬間アクションゲーム
配信：任天堂
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年5月28日）
価格：
ゲームパックVol.1：800円（50種）
ゲームパックVol.2：600円（30種）
※アプリのダウンロードは無料です。
※ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要ですが、一部のミニゲームは無料で遊ぶことができます。
※常時のオンライン接続は必要としませんが、以下の処理のために一時的に通信が必要になり、データ通信料がかかる場合があります。
・初回起動時
・ゲームパック購入時
※使われる写真はサーバーに送られることはありません
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