任天堂は5月28日、iOS／Android向け瞬間アクションゲーム『Pictonico! (ピクトニコ!)』を配信開始した。アプリのダウンロードは無料だ。

本作は、スマホに保存された写真をミニゲームとして遊べるゲームアプリ。アプリにはお試し用として3種のミニゲームが用意されているが、有料のゲームパックを購入することで、最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。

また、同社の公式YouTubeチャンネルでは、本作の動画が公開されている。ゲームの雰囲気を確かめるためにも、ぜひともチェックしよう。

より詳しく本作のことが知りたい人は、本作紹介ページ、または任天堂公式サイトのトピックスを確認してほしい。

・『Pictonico! （ピクトニコ!）』 紹介ページ

https://pictonico.nintendo.com/ja/index.html

・トピックス：

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/acd9313c-9d64-4872-9f42-3244fd894baa

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：Pictonico! (ピクトニコ!)

ジャンル：瞬間アクションゲーム

配信：任天堂

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年5月28日）

価格：

ゲームパックVol.1：800円（50種）

ゲームパックVol.2：600円（30種）

※アプリのダウンロードは無料です。

※ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要ですが、一部のミニゲームは無料で遊ぶことができます。

※常時のオンライン接続は必要としませんが、以下の処理のために一時的に通信が必要になり、データ通信料がかかる場合があります。

・初回起動時

・ゲームパック購入時

※使われる写真はサーバーに送られることはありません

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