新作「鬼武者」9月25日発売へ 佐々木巌流と戦える体験版も配信
カプコンは6月3日、「鬼武者」シリーズ完全新作「鬼武者 Way of the Sword」の発売日を9月25日に決定したと発表。新たに5thトレーラーも公開している。
トレーラーでは、新たなステージ「大江山」や「強敵・酒呑童子」について紹介。主人公の武蔵が鬼の姿になるなど、見逃せない描写が満載だ。
また、物語序盤が遊べる体験版「鬼武者 Way of the Sword DEMO」も本日より配信開始。清水寺ステージの中で受け流し・弾き・一閃・鬼ノ武具・魂吸収といった剣戟アクションを試せるほか、宿敵「佐々木巌流」との戦いも楽しめる。体験版のデータがあると、製品版でちょっとした「御守」アイテムが手に入るとのこと。
なお、PCパフォーマンスの目安となる「ベンチマークソフト」は、別途配信予定。こちらは続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：鬼武者 Way of the Sword
ジャンル：剣戟アクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
発売日：2026年9月25日予定
価格：
通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）
デラックスエディション：9990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：Z（18歳以上対象）
©CAPCOM
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