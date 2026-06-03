カプコンは6月3日、「鬼武者」シリーズ完全新作「鬼武者 Way of the Sword」の発売日を9月25日に決定したと発表。新たに5thトレーラーも公開している。

トレーラーでは、新たなステージ「大江山」や「強敵・酒呑童子」について紹介。主人公の武蔵が鬼の姿になるなど、見逃せない描写が満載だ。

また、物語序盤が遊べる体験版「鬼武者 Way of the Sword DEMO」も本日より配信開始。清水寺ステージの中で受け流し・弾き・一閃・鬼ノ武具・魂吸収といった剣戟アクションを試せるほか、宿敵「佐々木巌流」との戦いも楽しめる。体験版のデータがあると、製品版でちょっとした「御守」アイテムが手に入るとのこと。

なお、PCパフォーマンスの目安となる「ベンチマークソフト」は、別途配信予定。こちらは続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：鬼武者 Way of the Sword

ジャンル：剣戟アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）

発売日：2026年9月25日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：9990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：Z（18歳以上対象）

©CAPCOM