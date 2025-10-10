Amazonセール情報大紹介！ 第179回
Amazonプライム会員限定
10万種類以上の赤外線リモコン収録！ どんな家電もまとめて管理するスマートリモコンが31％オフ【プライム感謝祭セール】
2025年10月10日 11時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】SwitchBot スマートリモコン ハブ3が登場！
SwitchBot（スイッチボット）「ハブ3」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格1万6,980円のところ、今なら31％OFFの1万1,776円で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入されたスマートリモコンの決定版とも言えるアイテムです。
SwitchBot スマートリモコン ハブ3の特徴
エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。
ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたりと、昔ながらのダイヤル操作で高齢の方でも使いやすいのが特徴。
天気や気温、湿度などをディスプレイに表示。付属のケーブルには温湿度センサーを搭載し、部屋の温湿度がより精確に分かります。
製品仕様
サイズ：12.6×9.4×3.8（cm）
対応デバイスの最大数：30
対応デバイス：エアコン、ストリーミングデバイス、スマートフォン、テレビ、扇風機
まとめ：今だけのお得な価格！
プライム感謝祭セールなら、31%OFFの1万1,776円で購入可能です。
旅行や出張で不在中、照明やカーテンを指定した時間に自動で操作。人がいるように見せかけて犯罪抑止効果を高める、なんて使い方もできるから、防犯グッズとして購入するのもアリかも。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第180回
トピックス初めてノートPCを購入する方にもおすすめ！ Chromebookが今なら29,800円で買える【プライム感謝祭セール】
-
第178回
トピックスコクヨの人気アイテムが今だけ2,678円！ Amazon限定カラーのツールペンスタンド【プライム感謝祭セール】
-
第177回
トピックス空気の見える化。人気ブランド「Airdog」の空気清浄機が今だけ特価【プライム感謝祭セール】
-
第176回
トピックス取っ手がとれるティファールの鍋・フライパン9点セットが9,139円【プライム感謝祭セール】
-
第175回
トピックス渡韓級つるん肌♡ メディキューブのミニ美顔器が今だけ20％オフ
-
第174回
トピックス理想の筋肉へ！ ザバス「ホエイプロテイン100」が24％オフの特価【Amazon限定】
-
第173回
トピックス観たい番組をたっぷり録画！ バッファローの外付けHDDが15％オフ
-
第172回
トピックス6台を同時充電！ Anker Nano電源タップが33％オフで4,690円【プライム感謝祭セール】
-
第171回
トピックスDropbox Plusが26％OFF！ 9年使える最強コスパの正規ライセンスがAmazonプライム感謝祭に登場
-
第170回
トピックス「洗うのが面倒」な人に朗報。タイガー魔法瓶の食洗機対応ボトルがAmazonプライム感謝祭で15％オフ！
- この連載の一覧へ