10万種類以上の赤外線リモコン収録！ どんな家電もまとめて管理するスマートリモコンが31％オフ【プライム感謝祭セール】

【プライム感謝祭セール】SwitchBot スマートリモコン ハブ3が登場！

SwitchBot（スイッチボット）「ハブ3」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格1万6,980円のところ、今なら31％OFFの1万1,776円で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入されたスマートリモコンの決定版とも言えるアイテムです。

SwitchBot スマートリモコン ハブ3の特徴

エアコンや照明など、あらゆる赤外線家電をまとめて操作＆管理できるスマートリモコンです。

ダイヤルを軽く回すだけでエアコンの温度を1℃調節したり、照明の明るさを10%ずつ変えたりと、昔ながらのダイヤル操作で高齢の方でも使いやすいのが特徴。

天気や気温、湿度などをディスプレイに表示。付属のケーブルには温湿度センサーを搭載し、部屋の温湿度がより精確に分かります。

製品仕様

サイズ：12.6×9.4×3.8（cm）

対応デバイスの最大数：30

対応デバイス：エアコン、ストリーミングデバイス、スマートフォン、テレビ、扇風機

まとめ：今だけのお得な価格！

プライム感謝祭セールなら、31%OFFの1万1,776円で購入可能です。

旅行や出張で不在中、照明やカーテンを指定した時間に自動で操作。人がいるように見せかけて犯罪抑止効果を高める、なんて使い方もできるから、防犯グッズとして購入するのもアリかも。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！