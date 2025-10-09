6台を同時充電！ Anker Nano電源タップが33％オフで4,690円【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）が登場！

モバイル充電ブランド「Anker」から、薄型設計の電源タップ「Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格は6,990円のところ、今なら33％OFFの4,690円で購入できます。この商品は過去1か月で1,000点以上購入された人気のアイテムです。

Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）の特徴

最大67Wでの急速充電が可能なコンパクトかつ薄型設計の電源タップです。AC差込口（×2）、USB-Cポート（×2）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大6台の機器を同時充電できます。

サイズは約100×93×19（mm）の薄型設計。1.5mの電源コードを搭載し、デスクや寝室など、設置場所の調整が自在です。

iPhoneやMacBook Pro、Nintendo Switchなどをさまざまな機器に急速充電が可能です。

注意

・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C＆ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C＆USB-Cケーブルをご利用ください。

・リチウムイオン電池全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。

・MAX 67W出力はUSB-C 単ポート利用時のみです。2つ以上のポートにケーブルが接続されている場合、USBポートの最大出力が異なります。

まとめ：今だけのお得な価格で買える！

プライム感謝祭セールなら、33%OFFの4,690円で購入可能です。

置き場所を選ばない薄型設計なので、デスク周りの充電環境にお悩みの方におすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！