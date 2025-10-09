Amazonセール情報大紹介！ 第172回
6台を同時充電！ Anker Nano電源タップが33％オフで4,690円【プライム感謝祭セール】
2025年10月09日
【プライム感謝祭セール】Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）が登場！
モバイル充電ブランド「Anker」から、薄型設計の電源タップ「Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格は6,990円のところ、今なら33％OFFの4,690円で購入できます。この商品は過去1か月で1,000点以上購入された人気のアイテムです。
Anker Nano Charging Station（6-in-1, 67W）の特徴
最大67Wでの急速充電が可能なコンパクトかつ薄型設計の電源タップです。AC差込口（×2）、USB-Cポート（×2）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大6台の機器を同時充電できます。
サイズは約100×93×19（mm）の薄型設計。1.5mの電源コードを搭載し、デスクや寝室など、設置場所の調整が自在です。
iPhoneやMacBook Pro、Nintendo Switchなどをさまざまな機器に急速充電が可能です。
注意
・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C＆ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C＆USB-Cケーブルをご利用ください。
・リチウムイオン電池全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。
・MAX 67W出力はUSB-C 単ポート利用時のみです。2つ以上のポートにケーブルが接続されている場合、USBポートの最大出力が異なります。
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
プライム感謝祭セールなら、33%OFFの4,690円で購入可能です。
置き場所を選ばない薄型設計なので、デスク周りの充電環境にお悩みの方におすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
