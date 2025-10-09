Amazonセール情報大紹介！ 第173回
Amazonプライム会員限定
観たい番組をたっぷり録画！ バッファローの外付けHDDが15％オフ
2025年10月09日 14時30分更新
【プライム感謝祭セール】バッファロー 外付けHDD 4TB HD-AD4U3が登場！
バッファローから、観たい番組をたっぷり録画できる外付けHDD「HD-AD4U3」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格は1万4,980円のところ、今なら15％OFFの1万2,730円で購入できます。この商品は過去1か月で5,000点以上購入された人気のアイテムです。
バッファロー 外付けHDD 4TB HD-AD4U3の特徴
高画質4K放送の録画ができる、テレビでもPCでも手軽に使えるスタンダードな外付けHDDです。テレビ周りに設置しやすいコンパクト筐体を採用し、横置きはもちろん、縦置きにも対応します。
Windows 11/10/8.1/7、macOS 10.12/10.11/10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11など、各種パソコンのOSに対応しているので、容量不足時の拡張や、大切なデータのバックアップにおすすめです。
製品仕様
・テレビ録画対応：〇
・設置方法：縦置き/横置き
・サイズ：114×171×33mm
・付属品：USBケーブル 1m、ACアダプター、説明書
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
プライム感謝祭セールなら、15%OFFの1万2,730円で購入可能です。
テレビ番組の録画だけでなく、PCデータの保存やバックアップも行えるので、PCをよく使う方にもおすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
