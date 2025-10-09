観たい番組をたっぷり録画！ バッファローの外付けHDDが15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】バッファロー 外付けHDD 4TB HD-AD4U3が登場！

バッファローから、観たい番組をたっぷり録画できる外付けHDD「HD-AD4U3」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格は1万4,980円のところ、今なら15％OFFの1万2,730円で購入できます。この商品は過去1か月で5,000点以上購入された人気のアイテムです。

バッファロー 外付けHDD 4TB HD-AD4U3の特徴

高画質4K放送の録画ができる、テレビでもPCでも手軽に使えるスタンダードな外付けHDDです。テレビ周りに設置しやすいコンパクト筐体を採用し、横置きはもちろん、縦置きにも対応します。

Windows 11/10/8.1/7、macOS 10.12/10.11/10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11など、各種パソコンのOSに対応しているので、容量不足時の拡張や、大切なデータのバックアップにおすすめです。

製品仕様

・テレビ録画対応：〇

・設置方法：縦置き/横置き

・サイズ：114×‎171×33mm

・付属品：USBケーブル 1m、ACアダプター、説明書

まとめ：今だけのお得な価格で買える！

プライム感謝祭セールなら、15%OFFの1万2,730円で購入可能です。

テレビ番組の録画だけでなく、PCデータの保存やバックアップも行えるので、PCをよく使う方にもおすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！