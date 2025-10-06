【17％オフ】アップル「AirPods 4」最大5000円引き！ Amazonプライム感謝祭

このページの本文へ

2025年10月06日 14時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページ

Amazon.co.jpより

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、アップルの「AirPods 4」が登場した。価格は1万8100円から。

Amazonプライム感謝祭のページへ
 
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　AirPods 4はアップルの完全ワイヤレスイヤホン。ラインナップは通常モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルの2種類で、いずれも「パーソナライズされた空間オーディオ」と「ダイナミックヘッドトラッキング」に対応。さらにANC搭載モデルでは、「外部音取り込み」や「適応型オーディオ」といった機能も利用可能だ。

　充電ケース込みの最長再生時間は、どちらのモデルも30時間となっている。

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

　セール価格は、通常モデルが参考価格から17%オフの1万8100円、ANC搭載モデルが同じく17%オフの2万4800円。

　アップル製品と相性が良いデバイスなので、iPhoneだけでなく、iPadやMacユーザーにもお勧めの逸品だ。

Amazonプライム感謝祭でアップル「AirPods 4」を入手
 

■関連サイト

