ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集
【17％オフ】アップル「AirPods 4」最大5000円引き！ Amazonプライム感謝祭
2025年10月06日 14時00分更新
10月4日から先行セールを開催中の「Amazonプライム感謝祭」に、アップルの「AirPods 4」が登場した。価格は1万8100円から。
AirPods 4はアップルの完全ワイヤレスイヤホン。ラインナップは通常モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルの2種類で、いずれも「パーソナライズされた空間オーディオ」と「ダイナミックヘッドトラッキング」に対応。さらにANC搭載モデルでは、「外部音取り込み」や「適応型オーディオ」といった機能も利用可能だ。
充電ケース込みの最長再生時間は、どちらのモデルも30時間となっている。
|Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
セール価格は、通常モデルが参考価格から17%オフの1万8100円、ANC搭載モデルが同じく17%オフの2万4800円。
アップル製品と相性が良いデバイスなので、iPhoneだけでなく、iPadやMacユーザーにもお勧めの逸品だ。
