セール最終日に見逃せない驚きの価格！ サイクロンスティッククリーナーが66％オフの6,700円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】アイリスオーヤマ サイクロンスティッククリーナー SCD-130Pが登場！

アイリスオーヤマから、ほこりセンサーが付いたサイクロンスティッククリーナー「SCD-130P」がAmazonプライム感謝祭セールに登場しました。

参考価格1万9,800円のところ、今なら66％OFFの6,700円で購入できます。過去1か月で800点以上購入されている人気商品です。

アイリスオーヤマ サイクロンスティッククリーナー SCD-130Pの特徴

DCブラシレスモーターを採用した、パワフルな吸引力が魅力のサイクロンスティッククリーナーです。自動モードで運転中は、ゴミの量によって吸引力が変化するので効率よく掃除ができます。

5気筒で吸い上げたゴミをより微細な粒子まで分離し、フィルターの目詰まりを抑えて強い吸引力が持続します。直径4.5cmの大径ローラーで髪の毛が絡まりづらく、フローリングや畳に最適です。

製品仕様

商品サイズ：幅25.2×奥行22×高さ106（cm）

質量：1.5kg(本体のみ)、2.2kg（フロアヘッド・延長パイプ含む）

連続使用時間：最大50分

集塵容量：0.3L

充電時間：約3.5時間

まとめ：今だけのお得な価格！

プライム感謝祭セールなら、66%OFFの6,700円で購入可能です。

明日以降はこの価格で買えませんのでご注意ください。気になる方は今すぐAmazonをチェック！

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！