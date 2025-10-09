【5,480円】マウス操作がツラい？指だけで動く“親指トラックボール”という抜け道はいかが

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdが特別価格に！

人気のトラックボールマウス「ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd」が、プライム感謝祭セールでお得に購入できます。



通常価格8,470円のところ、35%オフの5,480円で販売中。高性能マウスをリーズナブルに手に入れるチャンスです。

ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdの基本情報

独自研究のエルゴノミックマウス、仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発

手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。

静音クリックにより、80％のノイズ減少

自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。

独自テクノロジー「Logi Bolt」に対応、1つのレシーバーで複数接続可能に

デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。

これらのスペックにより、ビジネスシーンで大活躍します。

プライム感謝祭セールでお得に購入可能

多機能・スタイリッシュ・手頃な価格が揃ったロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdは、作業効率をアップしてくれる高性能マウスです。

通常8,470円 → 今だけ5,480円！

プライム感謝祭セールを活用して、この機会にロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdを手に入れてみてはいかがでしょうか。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！