Amazonセール情報大紹介！ 第169回
Amazonプライム会員限定
【5,480円】マウス操作がツラい？指だけで動く“親指トラックボール”という抜け道はいかが
2025年10月09日 09時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdが特別価格に！
人気のトラックボールマウス「ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd」が、プライム感謝祭セールでお得に購入できます。
通常価格8,470円のところ、35%オフの5,480円で販売中。高性能マウスをリーズナブルに手に入れるチャンスです。
ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdの基本情報
独自研究のエルゴノミックマウス、仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発
手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。
静音クリックにより、80％のノイズ減少
自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。
独自テクノロジー「Logi Bolt」に対応、1つのレシーバーで複数接続可能に
デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。
これらのスペックにより、ビジネスシーンで大活躍します。
プライム感謝祭セールでお得に購入可能
多機能・スタイリッシュ・手頃な価格が揃ったロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdは、作業効率をアップしてくれる高性能マウスです。
通常8,470円 → 今だけ5,480円！
プライム感謝祭セールを活用して、この機会にロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdを手に入れてみてはいかがでしょうか。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第168回
トピックス家食がバージョンアップ。「石窯おまかせ焼き」で肉魚ほっとくだけ本格／過熱水蒸気オーブンレンジが23％オフ
-
第167回
トピックス「とりあえず一台」が今なら9,980円—8.7型タブレットの最安級候補【プライム感謝祭じゃないが安い】
-
第166回
トピックス65型は大きすぎる？→この価格なら即決！レグザ4K倍速が60％OFF／2022年モデルですが
-
第165回
トピックス【45%オフで1万0980円】“とりあえず一台”の決定版、Fire HD 10が今買い
-
第164回
トピックス7,150MB/秒の爆速SSDが8,980円。Samsung 990 EVO PlusがAmazonプライム感謝祭セールで安い
-
第163回
トピックス極寒－17℃で検証！ 羽毛も毛布もいらない究極に暖かい掛け布団が30％オフ
-
第162回
トピックス非効率な議事録作成から解放！ 会話がそのままメモになる次世代ボイスレコーダーが20％オフ
-
第161回
トピックス「読む時間が変わる」Kindle PaperwhiteがAmazonプライム感謝祭セールで2万円切り！
-
第160回
トピックス静音×高信頼の外付けHDDならコレ！ バッファローHD-AD4U3が今だけ12,730円【Amazonプライム感謝祭】
-
第159回
トピックス白スニーカーは何足あってもいい！ adidasシューズが46％オフの3,564円【Amazonプライム感謝祭】
- この連載の一覧へ