ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第2回

【完全攻略】Amazon「プライム感謝祭」攻略法まとめ　随時更新中！

2025年10月03日 22時30分更新

文● 二子／ASCII

　ブラックフライデーの前哨戦となるセールがAmazon.co.jpで開催！　それが「プライム感謝祭」です。

　本番のセールは10月7日（火）からなものの、先行セールは週末の10/4（土）から開催。購入した製品をいち早く入手するためにも、早めの購入が吉かも。

プライム感謝祭のページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　本記事ではこのプライム感謝祭でオトクに購入するための情報を満載で掲載。キャンペーン情報や注目セール品も随時更新予定なので、この記事をブクマして、存分にプライム感謝祭を楽しんでください！

【目次】

Amazonプライム感謝祭かんたん解説
　・Amazonプライム感謝祭って何？
　・いつ始まるの？
　・何が安くなるの？
　・プライム会員じゃなくても大丈夫？
攻略法
　・なにはともあれ「エントリー」
　・まずは「ほしい物リスト」に追加
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・出荷元／販売元を必ず確認
　・早めの時期の注文が吉
　・スマホ用Amazonアプリをインストール
　・探すのが面倒なら「再び購入」から買う
目玉商品をチェック！

Amazonプライムデーかんたん解説

■プライム感謝祭って何？

　ここ最近は10月に開催されているAmazon.co.jpのセールです。Amazonのセールと言えば、7月のプライムデー、11月のブラックフライデーがよく知られていますが、プライム感謝祭はその前哨戦と言ってもいいでしょう。

プライム感謝祭のページへ

■いつ始まるの？

　2025年の開催期間は10月7日（金）から10月10日（月）までの4日間です。ただし、先行セールが10月4日（土）0時から開始。週末ということもあり、実質的にはここがスタートなので要注意です

7月11日からのつもりで行くと出遅れするかも。実質的には8日スタートです！

■何が安くなるの？

　デジタルガジェットから白物家電、衣料・食品・生活用品などなど、Amazon.co.jpで扱っている、ありとあらゆる商品がセール対象になっています。人気が殺到する分、到着が遅くなるケースもあるので、長い目で見て確実に必要になるものを買うのもありでしょう。

■プライム会員じゃないとダメ？

　ブラックフライデーなどと異なり、Amazon.co.jpの「プライム感謝祭はAmazonプライム会員限定です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。この機会に加入するのは大有りでしょう。

なにかと特典が多いプライム会員。この機会に加入するのは手です

プライム感謝祭攻略法

　ここからはプライム感謝祭でオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。内容は随時更新予定です！

【攻略法その1】なにはともあれ「キャンペーンのエントリー」

　プライム感謝祭の期間中に、合計1万円以上の買い物をするとポイント還元率がアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の買い物の合計額なので、クリアできる人は多いはず。

　今回はAmazonカードでの購入で3％、ドラッグストア商品で6.5％と大きくなっているので、とりあえず↓のボタンから、即エントリーしておきましょう。

 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付はすでに開始済み！　自動で適用されるのではなく、エントリーは必要なので要注意です。上の画像をタップすると、キャンペーンページに飛びます！

【攻略法その2】まずは「ほしい物リスト」に追加

　セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が圧倒的に楽です。

欲しい物はリストに追加。Amazonでの買い物の基本テクと言えます

　そこでAmazon内を探索し、ほしい物リストを作成するのが◎。あらかじめ価格をメモっておき、セール期間中に何度か価格の変動をチェックするのもよいかもしれません。

　リストから買い物することを心がければ、「そこまで欲しくなかったのに、セールの赤い文字を見て、ついついポチった……」というあるあるも防げます！

【攻略法その3】「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

Keepaを使えば、価格の履歴が表示されますが、最近は販売側もクーポンを活用するので単純にはわかりにくいのも確かです

　これをインストールしておくことをオススメします。「セールだから安いはず！」と安易に考えてはいけません。割引率は高そうに見えて、普段とあまり変わらない値段の商品も少なくないのです。

　ただ、Keepaを利用すれば安心かというと、必ずしもそうではありません。最近ではクーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品もあるからです。ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが必要になってくる理由は、そういうところにもあります。

【攻略法その4】出荷元／販売元を必ず確認

　プライム感謝祭に限ったことではありませんが、Amazonで購入する際、「カートに入れる」のすぐ下にある「出荷元」「販売元」を確認することは重要です。

「出荷元」「販売元」の確認は重要ですが、上のHHKBの例のように“メーカーの直販”というケースもあります

　実際にはここがAmazon.co.jpになっていないもの（いわゆるマケプレ品）のすべてが怪しいわけではありません。本来の販売元がメーカー直販の代わりにAmazonを活用しているケースもあります。

　ただ、セール期間中は特に怪しい販売者が目立つことも。価格も含めて、しっかり確認するのは基本中の基本ですが、あらためて注意が必要でしょう。

【攻略法その5】早く使いたいなら、早めの時期の注文が吉

　セール対象のおトクな製品は、早い時期に品切れになるのはみなさんもよくわかっているでしょう。ただ、もう1つ注意すべきは商品の到着です。

すぐに必要！ すぐに試したい！ という場合は到着時期も確認しましょう

　倉庫や配送のスタッフには限界があるため、Amazonの大規模セールでは後半になってくると、到着時期が「当日」「翌日」からどんどん遅れることが目立つようになります。

　「先行セールからが本番」と言われるのはこの点も大きいです。ただ、急ぎで必要ないものは品切れには気をつけつつ、ゆっくり考えるのもありです。

【攻略法その6】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

　iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットでアプリをダウンロード・インストールし、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しを防げるかもしれません。

アプリの通知に頼るのもいいかも。単純に買い物もしやすいです

・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら

【攻略法その7】探すのが面倒なら「再び購入」から買う

　なにかと忙しい人だと、プライムデーでいろいろなものが安くなっていても、セール品が探すのが面倒ということも多いですよね。

1度買っている製品で、自分の中で評価が高い製品であれば間違いのない買い物ができるわけです

　そんな場合は、注文履歴から「再び購入」のタブを開きましょう。ここでセール対象品があったらラッキー！　特にお気に入りの日常品でこれまでも繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えます。

 

