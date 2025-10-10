初めてノートPCを購入する方にもおすすめ！ Chromebookが今なら29,800円で買える【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3iが登場！

Lenovoから、薄型軽量で長時間バッテリーを備えたノートPC「Chromebook IdeaPad Flex 3i」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

通常価格3万4,100円のところ、今なら13％OFFの2万2,980円で購入できます。過去1か月で500点以上購入されている人気のノートPCです。

Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3iの特徴

Chromebookは、ウェブ検索、資料作成、動画視聴などが主な用途の方におすすめのノートPCです。高精細な12.2インチのディスプレイは360°回転するので、タブレット使いやスタンドモードでの動画視聴など、さまざまシーンで役立ちます。タッチ操作にもしっかり対応します。

アプリやブラウザでの作業を中心に設計されたChrome OSにより、PC本体にかかる処理の負荷を軽減してくれるため、見た目以上の快適さを実現しています。

製品仕様

OS：ChromeOS

CPU：インテル プロセッサー N100（4コア）

ディスプレイ：LEDバックライト付 12.2型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、マルチタッチ対応（10点）、光沢あり

メモリ:4GB LPDDR5

eMMC:64GB

インターフェース：USB3.2 Gen2（Type-C）×1、USB3.2 Gen1（Type-A）×2、HDMI×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック×1

まとめ：今だけのお得な価格！

プライム感謝祭セールなら、13%OFFの2万9,800円で購入可能です。

お子様も使用する家族の一台に最適。お子様が安心して学べるPCが欲しいならChromebookで決まりです。ぜひこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。

