初めてノートPCを購入する方にもおすすめ！ Chromebookが今なら29,800円で買える【プライム感謝祭セール】
2025年10月10日 12時00分更新
【プライム感謝祭セール】Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3iが登場！
Lenovoから、薄型軽量で長時間バッテリーを備えたノートPC「Chromebook IdeaPad Flex 3i」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格3万4,100円のところ、今なら13％OFFの2万2,980円で購入できます。過去1か月で500点以上購入されている人気のノートPCです。
Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3iの特徴
Chromebookは、ウェブ検索、資料作成、動画視聴などが主な用途の方におすすめのノートPCです。高精細な12.2インチのディスプレイは360°回転するので、タブレット使いやスタンドモードでの動画視聴など、さまざまシーンで役立ちます。タッチ操作にもしっかり対応します。
アプリやブラウザでの作業を中心に設計されたChrome OSにより、PC本体にかかる処理の負荷を軽減してくれるため、見た目以上の快適さを実現しています。
製品仕様
OS：ChromeOS
CPU：インテル プロセッサー N100（4コア）
ディスプレイ：LEDバックライト付 12.2型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、マルチタッチ対応（10点）、光沢あり
メモリ:4GB LPDDR5
eMMC:64GB
インターフェース：USB3.2 Gen2（Type-C）×1、USB3.2 Gen1（Type-A）×2、HDMI×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック×1
まとめ：今だけのお得な価格！
プライム感謝祭セールなら、13%OFFの2万9,800円で購入可能です。
お子様も使用する家族の一台に最適。お子様が安心して学べるPCが欲しいならChromebookで決まりです。ぜひこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
