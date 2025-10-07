2025年10月10日まで開催中の「Amazonプライム感謝祭」で、プレイステーション ストアチケットをお得に買えるセット販売が実施中だ。

PS Storeを利用する全ユーザー「買い」のセット商品

「プレイステーション ストアチケット」は、PS Storeで使えるウォレットに金額をチャージするためのチケット。購入時に1100円引きするキャンペーンを実施しており、1万6100円ぶんのチケットを1万5000円で入手できる。

買って損のない人気商品なので、PS Storeを利用する人はぜひ買っておこう。購入の際は1100円割引されているか確認のうえ注文してほしい。期間は2025年10月10日23時59分まで。

