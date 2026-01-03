Amazonセール情報大紹介！ 第943回
親指で転がすだけ。ロジクール「M575SPd」静音トラックボールがセールで5,480円
2026年01月03日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【AmazonスマイルSALE 初売り】ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdが特別価格に！
人気のトラックボールマウス「ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd」が、「AmazonスマイルSALE 初売り」でお得に購入できます。
参考価格7,700円のところ、29%オフの5,480円で販売中。高性能マウスをリーズナブルに手に入れるチャンスです。
年末年始は作業時間が増えがちで、マウス操作の“地味な負担”が積み重なる時期。そこで注目したいのが、机上のスペースをほとんど使わず、親指でカーソルを動かせるトラックボールです。今回紹介するロジクール「M575SPd」は、定番M575系の使い勝手はそのままに、静音クリックと接続方式のアップデートが入ったモデル。セールで手が届きやすい価格になっている今こそ、入力環境の見直しにちょうどいいタイミングです。
ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdの基本情報
独自研究のエルゴノミックマウス、仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発
手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。
静音クリックにより、80％のノイズ減少
自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。
独自テクノロジー「Logi Bolt」に対応、1つのレシーバーで複数接続可能に
デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。
これらのスペックにより、ビジネスシーンで大活躍します。
AmazonスマイルSALE 初売りでお得に購入可能
多機能・スタイリッシュ・手頃な価格が揃ったロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdは、作業効率をアップしてくれる高性能マウスです。
参考価格7,700円 → 5,480円！
AmazonスマイルSALE 初売りを活用して、この機会にロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdを手に入れてみてはいかがでしょうか。
マウスを動かすスペースが限られるデスクや、長時間のPC作業が多い人ほど、入力デバイスの違いは効いてきます。M575SPdは「静音化」「Bluetooth／Logi Bolt対応」「電池1本で長寿命」と、日常のストレスを減らす方向にアップデートされたのがポイント。気になっていた人は、参考価格との比較で割引が出ているうちにチェックしてみてください。
