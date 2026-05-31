Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第404回
Switch 2対応！スーファミ風デザインのワイヤレスコントローラーが今だけ5％オフ
2026年05月31日 15時00分更新
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NINJACON レトロ風無線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switchに対応する「レトロ風無線コントローラー」が販売中だ。過去価格は2546円だが、執筆時点では5％オフの2418円で購入できる（5月29日時点）。
本製品はレトロ風デザインを採用するゲームコントローラーで、Nintendo Switch 2やモバイル、PCに対応する。正確かつ滑らかなホール効果スティックのほか、9色に光るRGBライト、背面ボタン、TURBO連射機能、ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
スーファミ風の色合いが懐かしい……
ユーザーレビューを見ると、「純正品の不具合に悩んでいる人におすすめ」「スーファミを彷彿とさせる色合いがいい」「おっさん心をくすぐるデザイン」といった声が寄せられている。懐かしさを誘うデザインと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。レトロ風デザインが心に刺さった人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Switch コントローラー ワイヤレス ホール効果スティック RGBライト 背面ボタン付き スイッチ コントローラー TURBO連射 4段階振動調整 6軸ジャイロセンサー 800mAhバッテリー Switch/Switch2/PC/Android/IOSに対応 プロコン
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