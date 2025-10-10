コクヨの人気アイテムが今だけ2,678円！ Amazon限定カラーのツールペンスタンド【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】コクヨ 持ち運び型ツールペンスタンド「ハコビズ」が登場！

コクヨから、デスク周りがスッキリする持ち運び型ツールペンスタンド「ハコビズ」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格3,025円のところ、今なら11％OFFの2,678円で購入できます。Amazon限定のプレミアムブラックモデルで、過去1か月で4,000点以上購入されている人気のアイテムです。

コクヨ 持ち運び型ツールペンスタンド「ハコビズ」の特徴

これまでサイドデスクなどに収納していたハサミやペンなどの文房具類や、マウスやACアダプタなどのガジェット類をまとめて持ち運べるツールペンスタンドです。収容物を立たせて収納するので、中身が見やすく取り出しやすいのが魅力です。

収容物に合わせたさまざまなサイズの機能ポケットがついており、効率よく収容することができます。5.5インチまでのスマホなら立てかけることも可能です。

製品仕様

サイズ：W215×D45×H185（mm）

質量：約180g

カラー：プレミアムブラック（Amazon.co.jp 限定色）

材質：表材・内装：ポリエステル、芯材：PP・PU

まとめ：今だけのお得な価格！

プライム感謝祭セールなら、11%OFFの2,678円で購入可能です。

社内移動や出張の際に、持ち運びしやすいコンパクトサイズで使い勝手抜群。収容物のサイズに合わせて仕切りを調節できるので、自分の働き方に合った物を入れてみてはいかがでしょうか。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！