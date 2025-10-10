このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第185回

本日セール最終日！ ドライブレコーダー部門でベストセラー1位を獲得した「ZDR055」が44％オフ

2025年10月10日 17時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【プライム感謝祭セール】COMTEC（コムテック）ドライブレコーダー ZDR055が登場！

　COMTEC（コムテック）から、夜間の撮影性能が向上したドライブレコーダー「ZDR055」がAmazonプライム感謝祭セールに登場しました。

　参考価格3万6,182円のところ、今なら44％OFFの2万400円で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入され、ドライブレコーダー部門でベストセラー1位を獲得している人気商品です。

アマゾンでCOMTEC ドライブレコーダー ZDR055を入手

COMTEC ドライブレコーダー ZDR055の特徴

　前後カメラともに裏面照射型技術「STARVIS 2」を搭載したドライブレコーダーです。夜間でもこれまで以上に低ノイズで高鮮明な映像を撮影できます。また、センサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ズレのない映像撮影が可能です。

　前後カメラともに対角168°の広角レンズを採用し、車両の前方/後方左右の広い範囲をしっかり記録します。さらに、後方から接近する車両を検出し、音声やアラームでお知らせする機能も備えるなど、事故やトラブル防止に役立ちます。

　COMTEC（コムテック）のドライブレコーダーは全製品3年間の修理保証付きです。万一製品にトラブルがあった際にも3年間無償で修理が受けられるので安心です。

製品仕様

フロントカメラ部仕様:
・撮像素子:1/2.8型 CMOSセンサー（STARVIS 2技術搭載）
・効画素数:最大200万画素
・レンズ画角:水平138° 垂直70°(対角168°)
・F値:1.8
・レンズ材質:ガラス

リヤカメラ部仕様:
・撮像素子:1/2.8型 CMOSセンサー（STARVIS 2技術搭載）
・有効画素数:最大200万画素
・レンズ画角:水平138° 垂直70°(対角168°)
・F値:1.8
・レンズ材質:ガラス

まとめ：今だけのお得な価格！

　プライム感謝祭セールなら、44%OFFの2万400円で購入可能です。

　運転支援機能を搭載したドライブレコーダーなので、あおり運転の被害者にも加害者にもなりたくない方におすすめです。

アマゾンでCOMTEC ドライブレコーダー ZDR055を入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！

