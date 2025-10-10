Amazonセール情報大紹介！ 第185回
Amazonプライム会員限定
本日セール最終日！ ドライブレコーダー部門でベストセラー1位を獲得した「ZDR055」が44％オフ
2025年10月10日 17時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】COMTEC（コムテック）ドライブレコーダー ZDR055が登場！
COMTEC（コムテック）から、夜間の撮影性能が向上したドライブレコーダー「ZDR055」がAmazonプライム感謝祭セールに登場しました。
参考価格3万6,182円のところ、今なら44％OFFの2万400円で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入され、ドライブレコーダー部門でベストセラー1位を獲得している人気商品です。
COMTEC ドライブレコーダー ZDR055の特徴
前後カメラともに裏面照射型技術「STARVIS 2」を搭載したドライブレコーダーです。夜間でもこれまで以上に低ノイズで高鮮明な映像を撮影できます。また、センサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ズレのない映像撮影が可能です。
前後カメラともに対角168°の広角レンズを採用し、車両の前方/後方左右の広い範囲をしっかり記録します。さらに、後方から接近する車両を検出し、音声やアラームでお知らせする機能も備えるなど、事故やトラブル防止に役立ちます。
COMTEC（コムテック）のドライブレコーダーは全製品3年間の修理保証付きです。万一製品にトラブルがあった際にも3年間無償で修理が受けられるので安心です。
製品仕様
フロントカメラ部仕様:
・撮像素子:1/2.8型 CMOSセンサー（STARVIS 2技術搭載）
・効画素数:最大200万画素
・レンズ画角:水平138° 垂直70°(対角168°)
・F値:1.8
・レンズ材質:ガラス
リヤカメラ部仕様:
・撮像素子:1/2.8型 CMOSセンサー（STARVIS 2技術搭載）
・有効画素数:最大200万画素
・レンズ画角:水平138° 垂直70°(対角168°)
・F値:1.8
・レンズ材質:ガラス
まとめ：今だけのお得な価格！
プライム感謝祭セールなら、44%OFFの2万400円で購入可能です。
運転支援機能を搭載したドライブレコーダーなので、あおり運転の被害者にも加害者にもなりたくない方におすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第184回
トピックス【本日最終】2TBのDropboxを1ヵ月882円使う方法発見！（9年間有効）
-
第183回
トピックス2,864円の“効く買い”最終日：スクロールもジェスチャーもこれ1台でOK／Ewinミニキーボード
-
第182回
トピックス「飲む美容液」Lypo-Cが10％OFF！ リポソーム型ビタミンCが買えるのは今日まで【プライム感謝祭】
-
第181回
トピックス【踏ん切りつけるなら今日】大画面テレビが値下げ中
-
第180回
トピックス初めてノートPCを購入する方にもおすすめ！ Chromebookが今なら29,800円で買える【プライム感謝祭セール】
-
第179回
トピックス10万種類以上の赤外線リモコン収録！ どんな家電もまとめて管理するスマートリモコンが31％オフ【プライム感謝祭セール】
-
第178回
トピックスコクヨの人気アイテムが今だけ2,678円！ Amazon限定カラーのツールペンスタンド【プライム感謝祭セール】
-
第177回
トピックス空気の見える化。人気ブランド「Airdog」の空気清浄機が今だけ特価【プライム感謝祭セール】
-
第176回
トピックス取っ手がとれるティファールの鍋・フライパン9点セットが9,139円【プライム感謝祭セール】
-
第175回
トピックス渡韓級つるん肌♡ メディキューブのミニ美顔器が今だけ20％オフ
- この連載の一覧へ