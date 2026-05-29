任天堂、ヨッシー新作に進行不能バグ
任天堂は5月29日、Nintendo Switch 2用ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」について、進行不能になる不具合が確認されたと告知した。発生条件は以下の通り。
●フカシギから「さくいん」の説明を聞く前に、ゴクラクチョウの調査をスタートして、大きな発見をせずに調査を終了する。
●その後さくいんの説明を聞くと、さくいんページから抜けることができなくなる。
※さくいんの説明は、合計4つの章をクリアすると起こります。
現在、修正のための更新データを準備中とのこと。プレイ中の人は上記の条件に気を付けつつ進めてもらいたい。
現在『ヨッシーとフカシギの図鑑』をプレイ中、進行不能になるとのお問い合わせを複数いただいております。— 任天堂サポート (@nintendo_cs) May 29, 2026
調査を進めておりますが、以下の条件において発生を確認しております。…
【ゲーム情報】
タイトル：ヨッシーとフカシギの図鑑
ジャンル：生き物調査アクション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年5月21日）
価格：7980円（パッケージ版）／6980円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
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