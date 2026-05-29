任天堂は5月29日、Nintendo Switch 2用ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」について、進行不能になる不具合が確認されたと告知した。発生条件は以下の通り。

●フカシギから「さくいん」の説明を聞く前に、ゴクラクチョウの調査をスタートして、大きな発見をせずに調査を終了する。

●その後さくいんの説明を聞くと、さくいんページから抜けることができなくなる。

※さくいんの説明は、合計4つの章をクリアすると起こります。

現在、修正のための更新データを準備中とのこと。プレイ中の人は上記の条件に気を付けつつ進めてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ヨッシーとフカシギの図鑑

ジャンル：生き物調査アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年5月21日）

価格：7980円（パッケージ版）／6980円（ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

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