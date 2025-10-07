このページの本文へ

ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第9回

サムスンの2TB SSDが1.7万円！　Amazonプライム感謝祭で15％オフ

2025年10月07日 16時00分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　現在開催中の「Amazonプライム感謝祭」で、Samsung製のSSD「990 EVO Plus 2TB（MZ-V9S2T0B-IT/EC）」が通常価格1万9990円から15％引きの1万6980円で販売されている。

　990 EVO Plusは、PCIe Gen4.0 ×4接続、NVMe 2.0対応のM.2（2280）型SSD。公称値は読み出し速度最大7250MB/秒、書き込み速度最大6300MB/秒。TLC NANDを採用し、5年限定保証も付帯する。

　ストレージを探していた人は、高性能SSDを割安価格で手に入れるチャンスだ。

Samsung 990 EVO Plus 2TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2 (2280) TLC NAND 最大 7,250MB/秒 内蔵 SSD MZ-V9S2T0B-IT/EC 国内正規保証品
 

