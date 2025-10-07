ブラックフライデーの前哨戦！ 「Amazonプライム感謝祭」特集 第9回
サムスンの2TB SSDが1.7万円！ Amazonプライム感謝祭で15％オフ
2025年10月07日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
現在開催中の「Amazonプライム感謝祭」で、Samsung製のSSD「990 EVO Plus 2TB（MZ-V9S2T0B-IT/EC）」が通常価格1万9990円から15％引きの1万6980円で販売されている。
990 EVO Plusは、PCIe Gen4.0 ×4接続、NVMe 2.0対応のM.2（2280）型SSD。公称値は読み出し速度最大7250MB/秒、書き込み速度最大6300MB/秒。TLC NANDを採用し、5年限定保証も付帯する。
ストレージを探していた人は、高性能SSDを割安価格で手に入れるチャンスだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 990 EVO Plus 2TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2 (2280) TLC NAND 最大 7,250MB/秒 内蔵 SSD MZ-V9S2T0B-IT/EC 国内正規保証品
