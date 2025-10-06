ゲーム  >  「メタファー：リファンタジオ」豪華版22％オフ！ Amazonプライム感謝祭
2025年10月06日 11時55分更新

文● Zenon／ASCII

　2025年10月4日～6日にかけて開催中の「Amazonプライム感謝祭 先行セール」。PlayStation 5版「メタファー：リファンタジオ」の豪華版がお買い得になっているので紹介しよう。

   

日本ゲーム大賞も受賞した、アトラス渾身の新規RPG

　PS5版「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」が9240円（22％オフ）とお買い得。

　本作は「ペルソナ3／4／5」のクリエイター陣が作る完全新作ファンタジーRPGと銘打って2024年10月に登場。独創的な世界観、目を奪われるビジュアル、引き込まれるストーリーなどが魅力だ。アトラス作品が初めてのプレイヤーにもオススメできる傑作と言える。

　豪華版にはゲームソフトのほか、アートブックやサウンドトラック、アトラス35thヒストリーブックなどが同梱。入れ物の箱はゲーム内に登場する本を意匠にしており、インテリアとしての雰囲気も優れている。ゲームで使えるコスチュームDLCなども入っているので、欲しい人はぜひチェックしよう！

Image from Amazon.co.jp
メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション - PS5
 

©ATLUS. ©SEGA.

