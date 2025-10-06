2025年10月4日～6日にかけて開催中の「Amazonプライム感謝祭 先行セール」。PlayStation 5版「メタファー：リファンタジオ」の豪華版がお買い得になっているので紹介しよう。

日本ゲーム大賞も受賞した、アトラス渾身の新規RPG

PS5版「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」が9240円（22％オフ）とお買い得。

本作は「ペルソナ3／4／5」のクリエイター陣が作る完全新作ファンタジーRPGと銘打って2024年10月に登場。独創的な世界観、目を奪われるビジュアル、引き込まれるストーリーなどが魅力だ。アトラス作品が初めてのプレイヤーにもオススメできる傑作と言える。

豪華版にはゲームソフトのほか、アートブックやサウンドトラック、アトラス35thヒストリーブックなどが同梱。入れ物の箱はゲーム内に登場する本を意匠にしており、インテリアとしての雰囲気も優れている。ゲームで使えるコスチュームDLCなども入っているので、欲しい人はぜひチェックしよう！

©ATLUS. ©SEGA.