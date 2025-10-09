Amazonセール情報大紹介！ 第166回
65型は大きすぎる？→この価格なら即決！レグザ4K倍速が60％OFF／2022年モデルですが
【プライム感謝祭セール2025】レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が60％オフ！
驚きの60％オフ！今が買い時
レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」が、プライム感謝祭セールで通常価格264,000円から104,800円へ大幅値下げ。2022年モデルですが、約16万円万円も安くなります！
2025年のセールで最も注目されている4Kテレビのひとつです。
圧倒的な映像美と臨場感
直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。
さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。
動画配信＆ゲームにも最適
Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。
約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。
4Kチューナー内蔵＆録画機能付き
4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。
AIが学習してあなた好みを提案
「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。
まとめ｜この性能でこの価格は今だけ
映像・音・機能すべてが高水準の「65Z570L」。今だけ104,800円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
在庫がなくなり次第終了。プライム感謝祭セールで、理想の4Kテレビをお得に手に入れましょう。
