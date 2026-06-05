フロム・ソフトウェアは6月4日、Nintendo Switch 2向け「ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）」を8月28日に世界同時発売すると発表した。

本作は、2022年に発売したアクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」をNintendo Switch 2向けに移植したタイトル。ゲーム本編に加え、大型DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」も収録。さらに4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録した、オールインバージョンとなる。

追加要素については、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向けに550円のDLCとして単品販売する。既存ユーザーも安心だ。

パッケージ版の予約は本日開始、ダウンロード版は6月11日より予約受付開始予定となる。予約特典には、ゲーム内で使用できるジェスチャー「リングのポーズ」「ミケラのリング」が付いてくる。

また、「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を「オリジナル専用ケース」に同梱した、数量限定の特別パッケージも用意している。予約はお早めに。

本作は2025年4月の「Nintendo Direct」で初報が出され、10月にはパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断し、発売延期していた経緯がある。

ユーザーからは「最適化うまくいったのかな」「さすが俺たちのフロムだぜ！」「寝そべりながらELDEN RING遊べるとか良い時代になったもんだ」「9000円か、意外と安い」「サマーゲームフェストやニンダイで発表じゃないんだ!?」「このためにSwitch 2を買ってたのよ」など、喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）

ジャンル：アクションRPG

販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年8月28日

価格：9020円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人～6人（マルチプレイはNintendo Switch Online要加入）

CERO：D（17歳以上対象）

タイトル：ELDEN RING Tarnished Pack（エルデンリング ターニッシュドパック）

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：2026年8月28日

価格：550円（ダウンロード） ※別売りの「ELDEN RING」本編が必要です

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