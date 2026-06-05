Swtich 2版「エルデンリング」全部入りで8月28日発売へ 新要素は550円で単品販売
フロム・ソフトウェアは6月4日、Nintendo Switch 2向け「ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）」を8月28日に世界同時発売すると発表した。
本作は、2022年に発売したアクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」をNintendo Switch 2向けに移植したタイトル。ゲーム本編に加え、大型DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」も収録。さらに4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録した、オールインバージョンとなる。
追加要素については、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）向けに550円のDLCとして単品販売する。既存ユーザーも安心だ。
パッケージ版の予約は本日開始、ダウンロード版は6月11日より予約受付開始予定となる。予約特典には、ゲーム内で使用できるジェスチャー「リングのポーズ」「ミケラのリング」が付いてくる。
また、「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を「オリジナル専用ケース」に同梱した、数量限定の特別パッケージも用意している。予約はお早めに。
本作は2025年4月の「Nintendo Direct」で初報が出され、10月にはパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断し、発売延期していた経緯がある。
ユーザーからは「最適化うまくいったのかな」「さすが俺たちのフロムだぜ！」「寝そべりながらELDEN RING遊べるとか良い時代になったもんだ」「9000円か、意外と安い」「サマーゲームフェストやニンダイで発表じゃないんだ!?」「このためにSwitch 2を買ってたのよ」など、喜びの声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）
ジャンル：アクションRPG
販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年8月28日
価格：9020円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人～6人（マルチプレイはNintendo Switch Online要加入）
CERO：D（17歳以上対象）
タイトル：ELDEN RING Tarnished Pack（エルデンリング ターニッシュドパック）
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：2026年8月28日
価格：550円（ダウンロード） ※別売りの「ELDEN RING」本編が必要です
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります