写真撮影は苦って人こそ買っておこう！ 8K全天周カメラ「DJI Osmo 360」20％オフ！ Amazonプライム感謝祭

2025年10月10日（金）まで開催中の「Amazonプライム感謝祭セール」で、「DJI Osmo 360」がお買い得になっている。
ぶっちゃけ、たいていの写真は
コイツとスマホがあれば事足りる
スマホの写真さえまともに撮れないのに360°カメラなんか買ってどうするんだ、と、思う方もいるかもしれないが、実のところたいていの写真は、こいつとスマホだけあればほぼ事足りてしまう。
登場したてのころの360°カメラというと、なんだか端の歪んだ写真が撮れるカメラという印象だったが、今では見た世界をそのまま記録し、好きな角度から眺め直して切り取り、歪んだレンズ端の画像もAIで補正して美しい写真に仕上げてくれるというめちゃ便利なガジェットに進化している。
思い出を残したい、この景色を切り取っておきたい、と思ったとしても、写真を撮るのが苦手で…って人は、切り取り方が分からずに失敗する。だったら、そのとき見たまますべてを8Kの高解像度で記録して、あとから好きなところを切り出してしまえばいいのだ。
その、起こったことすべてを記録するのに最適なのが、この全天周カメラ「DJI Osmo 360」。7月31日に発売になったばかりの製品なのだが、早くもプライム感謝セールにラインアップされてきたのはうれしい限り！
|DJI Osmo 360 スタンダードコンボ 360度アクションカメラ Vlogカメラ ネイティブ8K 動画 4K/120fps & 170°ブーストビデオ 1.2億画素 100分8K撮影 防水 スポーツ
通常価格6万7100円（税込）が今なら5万3680円（税込）というのはもちろんお得ではあるのだが、実際に本機を活用するのであれば、本機には写り込まない仕様の自撮り棒「インビジブルセルフィースティック」とのセット品である「ポピュラーコンボ」や、自転車乗りやバイク乗りの方なら、「モーターサイクル ハンドルバーPOVコンボ」とのセット品「DJI Osmo 360 モーターサイクル ハンドルバーPOVコンボ」といった製品もおすすめ。ただし、アクセサリー類は今回のセール対象品ではないため、割引率が若干下がることは頭に入れておこう。
それぞれ、「ポピュラーコンボ」は17%オフの6万7099円、「モーターサイクル ハンドルバーPOVコンボ」は18%オフの6万500円となっている。
|DJI Osmo 360 ポピュラーコンボ、1インチ360°イメージングエリアを備えた360カメラ、ネイティブ8K 360°動画、4K/120fps＆170°ブーストビデオ、1.2m インビジブル セルフィー スティック キット、2つのバッテリーで延長されたバッテリー駆動時間
|DJI Osmo 360 モーターサイクル ハンドルバーPOVコンボ、1インチ360°イメージングエリアを備えた360°カメラ、170° FOV、ネイティブ8K 360°動画 、マグネットクイックリリース設計、ハンドルバー視点用のヘビーデューティー マウント、ライダー用アクションカメラ
なお、本機の詳細なレビューについては、以下の記事を参照してほしい。
▶DJIが初の360°カメラを発表!! 1型正方形センサーで8K50fpsの全天周動画撮影＝「Osmo 360」実機レビュー
