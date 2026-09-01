防災ガジェット2026 第14回
Anker「Eufy eufyCam C37」
防犯カメラならこれで十分！ 1万5000円で水平360度、オートトラッキング、ソーラーパネルで電源も不要のAnker「Eufy eufyCam C37」
2026年09月01日 06時40分更新
2026年6月8日に公開された記事を再掲載したものです。
1.5万円で買える安心！ソーラー駆動の防犯カメラ
防犯カメラというと数万円するものや、設置工事が大変な製品をイメージする人も多いかもしれません。しかし最近は、手軽に設置できて機能が充実したモデルが増えています。
今回オススメしたい防犯カメラは、水平360度やオートトラッキングといった機能を搭載しながら、ソーラーパネルで自家発電ができるのが特徴です。
それでいて価格は約1万5000円。「安全が1万円台で買える時代になったのか！」と感じたほどです。この金額で安全・安心が買えるのなら、安い買い物でしょう！
【目次】この記事で書かれていること：
Eufy eufyCam C37を購入する3つのメリット
1）1台で広範囲を見渡せるうえにソーラー駆動で充電要らず
2）2K画質とカラー夜間撮影で細部まで確認しやすい
3）追加費用を抑えて運用できる
購入時に注意したいポイント
1）設置場所はどうしても少々選ぶ
2）目立つことは長所でもあり短所でもある
🎬【3分で要約】Anker「Eufy eufyCam C37」動画解説
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