防災ガジェット2026 第17回
Xiaomi「屋外カメラ CW100 Dual」
【神コスパ】衝撃の6380円屋外防犯カメラ。2画面同時監視で広い範囲もカバーできるぞ！Xiaomi「屋外カメラ CW100 Dual」
2026年09月01日 07時10分更新
2026年7月17日に公開された記事を再掲載したものです。
玄関も駐車場も1台で監視！衝撃価格の屋外用防犯カメラ
ネット通販の置き配が当たり前になった昨今、荷物の盗難は気になるもの。また、自宅のドアホンにカメラがない場合は、来訪者の顔を確認してから応対しないと防犯面でも不安が残ります。
これらの不安を一掃できるデバイスが防犯カメラですが、設置費用を考えるとなかなか手が出なかった人も多いのでは？ そんな人に激推ししたいのが、Xiaomiの「屋外カメラ CW100 Dual」（以下、CW100 Dual）です。
最大のウリは、なんと言っても6380円という衝撃的な安さ！ さらにこの価格で「2眼カメラ」を搭載。映画の侵入シーンなどでよくある、首振りカメラが別の方向を向いた隙に……という死角も、2画面固定監視なら心配無用。圧倒的なコスパと安心感をもたらす「CW100 Dual」の魅力をお伝えします！
「CW100 Dual」は低価格ながら、玄関先と駐車場をカバーできる監視範囲の広さが最大の魅力。しかも、来訪者を検知して出先からの通話が可能。宅配業者や来訪者に「●●に置いてください」「用件は何でしょうか」といった応対がこなせます。
繰り返しますが、この利便性と安心感を6380円で手に入れられるのが本当に衝撃的。次ページからは、導入するメリットとポイントを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
屋外カメラ CW100 Dualを購入する3つのメリット
1）1台分の費用と配線で、玄関と駐車場をパノラマ監視
2）AIが「人」と「車」だけをピンポイント検知
3）夜間でも10m先までカラー録画。モノクロからの乗り換え推奨
購入時に確認したい2つのポイント
1）Wi-Fiは2.4GHz帯のみ。設置場所の電波に注意
2）画角は固定。動かしたいなら上位モデルも視野に
🎬【3分で要約】Xiaomi「屋外カメラ CW100 Dual」動画解説
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