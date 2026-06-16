最大30％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年8月分速報

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年8月開始分の参加自治体が追加されました。

還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

関東

●千葉県

県内各市町村「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく！千葉県キャッシュレス決済キャンペーン！」

開催期間：2026年8月7日0時～8月30日23時59分

対象店舗：千葉県内のPayPay加盟店のうち、千葉県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

千葉市「千葉市でさらにおトクにお買い物！キャッシュレス決済で最大5％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年8月7日0時～8月30日23時59分

対象店舗：千葉県千葉市内のPayPay加盟店のうち、千葉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大5％

付与上限：

・1回あたり：1500ポイント

・期間あたり：3000ポイント

中部

●岐阜県

岐阜市「令和8年度 岐阜市物価高騰支援事業20％還元キャンペーン」

開催期間：2026年8月1日0時～8月31日23時59分

対象店舗：岐阜県岐阜市内のPayPay加盟店のうち、岐阜市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

近畿

●兵庫県

加古川市「加古川で買おう！対象のお店で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年8月1日0時～8月31日23時59分

対象店舗：兵庫県加古川市内のPayPay加盟店のうち、加古川市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント



中国

●広島県

竹原市「第7弾 がんばろう竹原！対象店舗で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年8月1日0時～9月25日23時59分

対象店舗：広島県竹原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、竹原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

九州

●大分県

津久見市「キャッシュレスで津久見市のお店を応援しよう！ 最大30％戻ってくるつくみんサマーキャンペーン！」