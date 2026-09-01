防災ガジェット2026 第19回
アンカー・ジャパン「Eufy SmartTrack Card E40」
これ、もう“カード型トラッカーの理想型”でしょう。フル充電で5ヶ月も使えるアンカー「Eufy SmartTrack Card E40」
2026年09月01日 07時30分更新
2026年7月30日に公開された記事を再掲載したものです。
紛失防止に！ワイヤレス充電できる極薄トラッカー
お財布を無くしたときの絶望感は、想像もしたくありません。
お財布には、現金だけじゃなく、カード類や免許証など、個人情報が詰まっています。もちろん現金を落とすことも経済的に大ダメージですが、それよりもマズいのがクレジットカード類。カード停止の申請も手間ですし、紛失に気付く前にカードを使われる危険性もあります。ただでさえ慌てているのに、時間との勝負となると心が削られますよね。
しかし、文明を極めた現代人である私たちには、つねに所在を把握し、紛失時の回収確率をグッと上げてくれる紛失防止トラッカーという心強い味方がいます。
自宅の鍵やクルマなどに、追跡用のタグ型紛失防止トラッカーを使っている人は多いと思いますが、今回ご紹介するのは、お財布に入れられるカード型トラッカーの「現時点の決定版」ともいえる製品です。
アンカー・ジャパンの「Eufy SmartTrack Card E40」は、大事なお財布やカード類を守りたいという誰もがもつ欲求に応える逸品。
前モデル「Eufy SmartTrack Card E30」からかゆい所に手が届く進化を遂げており、弱点も克服されています。そして、自分は販売開始早々に自腹購入しました。その進化ポイントを全力でお伝えします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がEufy SmartTrack Card E40を推す理由
1）厚さわずか約1.7mm、約12gのカード型トラッカー
2）Qiワイヤレス充電対応で最大5カ月駆動！
3）紛失モード有効時のみ、QRコードで拾得者へ連絡先を提示
🎬【2分で要約】アンカー・ジャパン「Eufy SmartTrack Card E40」動画解説
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